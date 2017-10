Det har allerede kommet en ny Nokia-modell – og den er mye rimeligere enn Nokia 8

Det er ikke lenge siden toppmodellen Nokia 8 dukket opp på markedet, og når produsenten HMD Global allerede sluppet en ny modell. I en pressemelding har de nemlig dratt sløret av Nokia 7.

Foto: HMD Global

Nokia 7 er en rimeligere modell som befinner seg i midtsegmentet, men er likevel ikke direkte dårlig utstyrt. Den skal i første omgang lanseres på det kinesiske markedet denne måneden, og det er ennå uvisst når den dukker opp andre steder.

Kommer med «bothie»-funksjon

Telefonen har en 5,2-tommers skjerm, altså litt mindre enn på Nokia 8, med en oppløsning på 1920 x 1080 piksler. På innsiden sitter også en Snapdragon 630-brikke, 4 GB minne og 64 GB lagringsplass som kan utvides til 128 GB via microSD. Mobilen kan imidlertid også fåes i en utgave med solide 6 GB minne.

Foto: HMD Global

Ellers legger HMD Global vekt på å poengtere at Nokia 7 kommer med den samme «bothie»-funksjonen som Nokia 8, altså mulighet til å ta bilder med både front- og bakkameraet samtidig.

Til dette har du et 16 megapikslers hovedkamera og et 5 megapikslers frontkamera til disposisjon, og også denne gangen er Zeiss-merket på plass. Av øvrige spesifikasjoner har mobilen et batteri på 3000 mAh, og glasset på skjermen har kurvet 2,5D-design på sidene.

I Kina vil Nokia 7 koste 2500 yuan for 4 GB-versjonen og 2700 yuan for 6 GB-utgaven, som tilsvarer henholdsvis rundt 3000 og 3200 kroner. Norsk pris og lansering er som sagt ennå uvisst.

Her er vår test av Nokia 8: Mobilen er rimelig og kvikk, men kameraet skuffer litt »