Det finnes kun åtte fungerende Apple 1-maskiner igjen – én av dem kan nå bli din

Et av de desidert mest ettertraktede klenodiene i IT-verdenen er Apples aller første datamaskin Apple 1, som i flere auksjoner de siste årene har gått for enorme summer. Som britiske The Telegraph melder skal et nytt eksemplar nå legges ut for salg, og heller ikke denne gangen dreier det seg om små summer.

Det nye, eller rette sagt gamle, eksemplaret skal selges gjennom det tyske auksjonshuset Team Breker, og prisantydningen ligger på mellom 180 000 og 300 000 euro, som tilsvarer mellom 1,6 og 2,7 millioner kroner.

Skal være det best bevarte

Denne prisen er riktignok en god del lavere enn rekorden som ble satt i 2014, da en Apple 1-maskin ble solgt for vanvittige 6 millioner kroner, men fremdeles er det definitivt en pris som kun tiltrekker seg de spesielt interesserte med dype lommebøker.

Maskinen har alle komponenter på plass og skal være i fullt ut fungerende stand. Foto: Team Breker

Det seneste eksemplaret selges av en dataingeniør fra byen Berkeley i California og skal ifølge Team Breker være den best bevarte Apple 1-maskinen som har dukket opp på markedet hittil. Eksemplaret er fullt ut fungerende og kommer sågar med originale papirer.

Bare åtte fungerende eksemplarer

Apple 1 ble designet og håndbygget av Apple-medgrunnleggeren Steve Wozniak og lagt ut for salg i 1976. Kun 200 eksemplarer av maskinen ble laget, og av disse regner man med at cirka 60 fremdeles eksisterer. Av disse igjen skal det bare være rundt åtte som fremdeles kan startes opp, deriblant dette seneste eksemplaret.

Auksjonen skal avholdes i mai i år, og hvor mye den faktisk ender opp med å bli solgt for gjenstår å se. I tillegg til den overnevnte salgsrekorden på 6 millioner kroner, har andre eksemplarer tidligere blitt solgt for blant annet 3,9 millioner kroner og 2,2 millioner kroner. Flere bilder av Apple 1-maskinen som nå skal under hammeren finner du hos Team Breker, og se også video under.

Lyst på et litt nyere Apple-produkt? Det kommer trolig en nesten rammeløs iPad allerede denne måneden »