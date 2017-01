Forbrukerombudet skal se nærmere på OneCalls tilbud om fri nettradio

OneCall-sjef Øistein Eriksen sier selskapet har vurdert sitt tilbud om gratis nettradio til Nordlands-kundene mot alle relevante lover og regler, herunder både nettnøytraliteten og markedsføringsloven.

– Vi bruker ikke ordet «gratis», vi kaller tilbudet «fri nettradio». «Fri» kan brukes, og er ikke villedende dersom det informeres om hva tilbudet innebærer og hvilke begrensninger som eventuelt finnes, sier Eriksen til Tek.nos søsternettsted Inside Telecom.

På selskapets kampanjeside for det nye tilbudet står det påstander som «Vi gir deg fri nettradio» og «Nå kan du høre så mye radio du vil i Nordland. Regningen, den tar vi!».

Men regningen kan til slutt bli høyere for de ivrigste radiokundene, selv om datatrafikken lyttingen skaper ikke skal trekkes fra datakvoten i abonnementet.

Årsaken er at tilbudet om nulltaksert nettradio kun er gyldig dersom kundene samtidig ikke bruker opp den månedlige datakvoten sin på annen surfing.

Må følge nettnøytraliteten

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia sier forbeholdet i tilbudet tvinges fram av reglene om nettnøytralitet. Bilde: Telia

Ifølge kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i OneCalls morselskap Telia, er forklaringen på dette at det motsatte ville vært et brudd på nettnøytraliteten.

– Slik vi tolker nettnøytralitetsreglene, blir det diskriminerende dersom vi lar kundene fortsette å få fri nettradio etter at datakvoten er brukt opp. Det er altså disse reglene som tvinger oss til å operere med denne betingelsen, sier Lunde.

Han forklarer at selskapet blant annet har studert avgjørelser fra Sverige når de har tolket reglene. Der havnet Telia i konflikt med Post- och telestyrelsen etter å ha tilbudt nulltakserte tjenester som gjaldt også etter at kundenes datakvote var brukt opp.

Ingen liten skrift

Øistein Eriksen avviser at OneCall underkommuniserer dette forbeholdet.

– Det er ingen liten skrift her, alt står tydelig på våre hjemmesider. Vi vurderer selvsagt alt vi gjør opp mot alle relevante lover. Vi gjør nå en test i Nordland fylke, og vi vil følge opp kundene der spesielt ved neste fakturering, nettopp for å unngå at de opplever å ha blitt belastet bruk av nettradio innenfor pakken, sier Eriksen.

– Spekulerer dere i at de nye EU-reglene for nettnøytralitet ennå ikke er implementert i Norge?

– Absolutt ikke, snarere tvert imot. Vi har lagt til grunn at EU-reglene vil bli vedtatt, og vi har handlet som om de allerede gjelder, svarer Eriksen.

Nestleder i Forbrukerombudet, Bente Øverli, varsler at OneCalls tilbud skal undersøkes nærmere. Foto: Forbrukerombudet/CF Wesenberg

Nestleder Bente Øverli i Forbrukerombudet har bitt seg merke i tilbudet fra OneCall, og også notert seg forbeholdet som er formulert nederst på kampanjesiden.

Hun sier spørsmålet om nettnøytralitet må behandles mellom OneCall og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og ikke er noe ombudet skal vurdere.

Hadde misforstått

Derimot passer Forbrukerombudet på at markedskommunikasjonen er redelig og ikke på kant med markedsføringsloven. Da er det interessant at det først er underveis i intervjuet med Inside Telecom at Øverli forstår forbeholdet hun allerede hadde lest på OneCalls nettsider.

– Åh!? Da blir spørsmålet om dette er kommunisert tilstrekkelig godt, utbryter Øverli når vi forklarer hvilke konsekvenser forbeholdet kan få dersom kundene bruker opp den månedlige datakvoten sin på helt andre ting enn radiolytting.

Hun legger til at det må finnes rutiner hos OneCall som gjør at kundene får beskjed når de begynner å nærme grensen for den «frie» radiolyttingen.

– Det må kommuniseres tydelig til kundene, alt dette. Intensjonen til OneCall er nok å ta regningen, men her finnes det premisser som kompliserer bildet. Da må det være tydelig overfor forbrukeren at han faktisk ikke kan høre så mye radio han vil. Og dette forbeholdet må formuleres helt øverst, sier Øverli.

Hun understreker at radioreklame og annen markedsføring også må modereres dersom det i dag er slik at forbeholdet ikke kommer tydelig nok fram.

– Vi kommer til å se nærmere på denne kampanjen fra OneCall. Det blir spennende å se hvordan de vil løse denne utfordringen i praksis, sier Øverli om det noe kompliserte budskapet mobilselskapet nå må formidle til sine kunder.

