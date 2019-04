Natt til mandag kom den tredje episoden av Game of Thrones sesong åtte, og akkurat som de to tidligere episodene denne sesongen var den mørk. Og da snakker vi ikke bare tematisk mørk, men mørk i den forstand at det ikke var lett å se hva som skjedde store deler av episoden.

PS: Vi skal prøve å ikke «spoile» noe direkte i denne artikkelen med hverken tekst eller bilder, men det kan hende du ser detaljer i noen bilder som gir hint om handlingen.

Vi har allerede klaget over strømmekvaliteten til HBO Nordic i en kommentar her på Tek.no, men problemet har bare blitt verre siden de to første episoden av sesong åtte.

La oss se på hvorfor verdens mest populære TV-serie ser så forferdelig ut, og hva du kan gjøre for å se litt mer av hva som skjer i episodene som kommer – eller i episode tre, skulle du ville se den på nytt.

Problem 1: Videokomprimering

Alle videoer vi ser på nettet er på en eller annen måte komprimert fra deres opprinnelige opptak. De såkalte råfilene som tas opp når man filmer en serie er enorme, gjerne over én terabyte per episode, noe som er altfor stort for å strømme over nettet. Derfor må de gjøres mindre, slik at vi alle kan strømme dem til TV-ene, mobilene og PC-ene våre.

Komprimering, spesielt når videoklipp skal gjøres veldig små, fører til at detaljer forsvinner. Ved hard komprimering blir fargespekteret såpass lite at det som i et originalklipp hadde inkludert hundrevis av forskjellige gråtoner, ender opp med å bare vise en håndfull farger. Dette kalles banding, og er en av de største årsakene til at de siste Game of Thrones-episodene ser så forferdelige ut:

Den øverste stripen viser hvordan en vanlig gråskala skal se ut, mens den nederste illustrerer hvordan skalaen ser ut når videoen komprimeres.

Når videofilen ikke klarer å vise mer enn en håndfull gråtoner, og hele bildet bare består av grått, er det ingen vei unna. Da blir bildet som dette:

Det hjelper naturligvis ikke at bildet er mørkt, men selv om man kan skru opp lyset vil ikke bildet ha flere detaljer. De forskjellige fargetonene smelter rett og slett inn i hverandre, og blir solide, detaljløse fargeklatter.

Løsning? Bare HBO har svaret

Komprimering av originalinnholdet er det dessverre lite vi som sluttbrukere kan gjøre noe med. HBO Nordic, som de fleste av oss bruker for å se på Game of Thrones, strømmer i omtrent fem megabit per sekund. Det er veldig lite – spesielt når det er mørkt og handlingen på skjermen skjer i stor hastighet.

Det er liten tvil om at når HBO filmer Game of Thrones har de tilgang til 4K-materiale, trolig også 8K, men dette finner aldri veien til sluttbrukerne. På selskapets strømmetjenester er det bare 1080p-filene som er tilgjengelige, komprimert ned til grøtete 5 megabit. I USA er det noen kunder, ironisk nok via Amazon Prime Video, som får sett det med 10 megabit. Det er nok også denne versjonen som piratene laster ned i hopetall hvert eneste år.

Når serien til slutt slippes på Blu-ray vil kvaliteten utvilsomt være langt, langt bedre. Her pleier standarden for 1080p-innhold å være på inntil 40 mbit/s, mens 4K-innhold kan strekke seg opp mot 128 mbits/s.

Om det blir full HD eller 4K-oppløsning gjenstår å se, men kvaliteten blir uansett være milevis høyere enn episodene de strømmer over nettet.

Problem 2: Mørket

Selv om videokomprimeringen er den største synderen, og skaper både banding og såkalte artefakter i bildet, er også mørket et enormt problem. Du kan ha så mange detaljer du vil i et bilde, men hvis scenen uansett er for mørk til å se dem har de ikke mye hensikt.

I den tredje episoden i sesong åtte foregår det meste av handlingen om natten utendørs i mørket. I tillegg kommer en uggen tåke inn etter hvert, som gjør problemene enda verre.

TV-er og monitorer takler innhold som dette litt forskjellig. På eldre TV-er med dårlig svartnivå vil ingenting se helt svart ut, og alt er bare en utvasket, lysegrå smørje av komprimerte detaljer og artefakter.

På nye, moderne TV-er, også OLED-TV-er, kan problemet bli det motsatte. Fargetonene som er nesten helt svarte, men ikke helt, vil kunne automatisk ble tolket som svart, og dermed miste alle detaljer. Såkalt «Black Crush».

En arme? En skog? Eller kanskje bare en svart vegg? Hva tror du?

Resultatet er at med mindre rommet du sitter i er helt mørkt, alle lys skrudd av og alle vinduer dekket til, vil det trolig være veldig vanskelig å se hva som egentlig foregår.

Løsning: Juster TV-en eller be HBO gjøre justeringer

For å klare å se noe av hva som foregår på Game of Thrones kan du være nødt til å gå inn på innstillingsmenyene på TV-en din og justere litt.

Vårt vanligste tips til alle som kjøper TV-er er å skru på film-modus eller noe tilsvarende, da det stort sett er blant de mest «riktige» forhåndsinnstillingene på TV-en, med varmere farger og lavere bakbelysning. Vi tar derfor det som utgangspunkt.

Hvis TV-en tillater det kan du skru opp bakbelysningen , for å få frem noen detaljer som ellers har skjult seg i mørket.

, for å få frem noen detaljer som ellers har skjult seg i mørket. Pass på at ingen laster ned noe mens du ser episoden , for å sikre at du ikke forhindrer videostrømmen

, for å sikre at du ikke forhindrer videostrømmen Skru av alle lys i rommet

i rommet Dekk til vinduene i rommet

Hvis ingen av disse tingene hjelper kan det hende du må bite i det sure eplet og gjøre kardinalsynden blant TV-entusiaster: Skru på «dynamisk» modus på TV-en. Dette vil blåse opp kontrastene, skru opp lysstyrken og frese opp fargetonene. Det er ofte denne innstillingen som blir brukt når TV-er vises frem i butikker, for å dra oppmerksomhet.

Det vil ikke se bra ut, men du vil i det minste ha mulighet for å se hva som foregår:

Tjaaa, hva er det vi egentlig se her?

Å ja, to white walkers! (lysstyrke kunstig skrudd opp)

En annen løsning er naturligvis å be HBO om å enten filme serien annerledes, med flere spisslys, eller gjøre noen postproduksjons-korreksjoner og republisere episodene på nettet.

Game of Thrones-skaperne har sagt at en stor inspirasjon for episoden var den store kampen i Ringenes Herre: To Tårn, hvor orkene angriper Helm's Deep. Også her foregikk kampen midt på natten, men likevel klarte de å lyssette og fargekorrigere det såpass at det var mulig å se hva som foregikk:

Fra Ringenes Herre: To Tårn, da orkene angrep Helm's Deep.

Hvordan så du den siste episoden av Game of Thrones? Klarte du å se noe som helst? Kommenter gjerne i kommentarfeltet nedenfor!

