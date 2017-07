Derfor har Google Maps-kartet oransje flekker

Google Maps har mange hendige funksjoner, og nylig ble vi påminnet om at tjenesten har en funksjon kalt Areas of interest, av nettstedet The Verge.

Enten du vil utforske en ny by i ferien, eller oppdage trendy områder i byen du allerede bor i, trenger du bare å åpne opp Google Maps, enten på mobilen eller PC-en, zoome litt inn, og se etter gule flekker på kartet.

Du finner bare de gule områdene i byer, og de signaliserer at det er et område med høy tetthet av restauranter, barer, kafeer eller andre utesteder.

Områdene blir stort sett merket automatisk ved hjelp av Googles algoritmer, som signaliserer at mange mennesker ferdes på de stedene, og forblir der over lengre tid. Til The Verge opplyser de imidlertid at i for eksempel New York, en by med enorm befolkningstetthet, må de inn og justere områdene manuelt.

Vi tok en kikk et par tilfeldige byer i Norge og utlandet:

Oslo:

Aker brygge, Karl Johan og Grünerløkka er åpenbare steder for en turist å besøke i Oslo.

Stavanger:

I Stavanger er det nesten bare ett område som er farget i oransje av Google.

Toronto:

I den canadiske byen Toronto er det mange populære gater å vandre i.

Og slik ser det ut når du zoomer inn nærmere på et av de fargede områdene:

Så, hvis du skal reise til en ukjent by i sommer er det bare å ta frem mobilen og se etter de oransje områdene på kartet. Selv om de kanskje ikke leder deg til nøyaktig stedet du var ute etter, kan det i hvert fall være en grei måte å få oversikt på.

