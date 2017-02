Denne VR-maskinen simulerer både vind, vær og temperaturer

VR-teknologien handler om å gi brukere en mest mulig realistisk følelse av tilstedeværelse, men dette krever gjerne mer enn kun VR-briller. I Japan har man nå lansert en ny innretning som skal gjøre VR-opplevelsen vesentlig mer komplett, som blant andre The Verge har fått med seg.

Den nye innretningen heter VR Sense og er en «boks» man sitter inni mens man benytter vanlige VR-briller. Den er utviklet av det japanske spillselskapet Koei Tecmo, med den spesielle egenskapen at den kan simulere en rekke fysiske elementer.

Nærmere bestemt er maskinen i stand til å simulere både aroma, fysisk berøring, vind, kulde, varme og tåke/dis. Dermed er poenget altså å skape en fysisk opplevelse som samsvarer med de virtuelle VR-omgivelsene man befinner seg i.

Slik ser det ut på innsiden av maskinen. Det er ikke klart hvordan de ulike effektene produseres. Foto: Koei Tecmo

Kun arkadehaller foreløpig

Simuleringen av fysisk berøring skal visstnok kunne brukes til å blant annet etterligne følelsen av små dyr som kryper rundt på kroppen, uten at det er helt klart hvordan teknologien fungerer rent praktisk. Andre eksempler som utvikleren nevner er følelsen av vind ansiktet når man for eksempel rir en hest, eller følelsen av varme fra ild på slagmarken i krigsspill.

Dessverre er VR Sense i utgangspunktet kun ment for kommersiell bruk i arkadehaller og lignende, og har ytre dimensjoner på 2 x 2 x 1,7 meter og en vekt på mellom 300 og 400 kilogram. Med andre ord vil vi nok ikke se en forbrukerversjon med det aller første, men det er nok bare et spørsmål om tid før noen lager et tilsvarende konsept for forbrukere i rimeligere format.

Det nærmeste vi kommer så langt er nok de ulike, eksperimentelle prototypene som lar brukere kjenne virtuelle objekter for eksempel ved hjelp av exoskjelett-hansker eller motoriserte «håndkontroller» fra Microsoft.

