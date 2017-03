Denne tjenesten lar deg fly droner over Internett

Kameradroner er et flott verktøy, og selv om mange nok anser utendørsaspektet ved dronebruk som en av teknologiens attraksjoner, er det formodentlig en del som kunne tenke seg å ha glede av teknologien uten å måtte forlate husets fire vegger. En tjeneste kalt Cape ser ut til å henvende seg til nettopp disse, melder DP Review.

Cape er en nettside som rett og slett lar deg fly en ekte, fysisk kameradrone over Internett i sanntid, enten ved hjelp av mobilen eller PC-en.

Lar deg utforske ulike områder

Tjenesten tilbyr droner på ulike steder rundt omkring i verden som brukere kan velge mellom, og ved å registrere seg på nettsiden får man mulighet til å kontrollere dronene ved hjelp av en virtuell fjernkontroll på enheten sin.

Tjenesten lar deg utforske severdigheter fra nye perspektiver, som for eksempel den kjente fengselsøya Alcatraz, her avbildet i demontrasjonsvideoen. Foto: Cape/YouTube

Tilbudet skal være tilgjengelig for mennesker fra hele verden, og ifølge tjenesten selv skal plattformen operere med lav forsinkelse som knapt skal være merkbar for brukerne. De nøyaktige, tekniske detaljene er imidlertid uvisse.

Meningen med tjenesten er tilsynelatende å la brukere utforske områder, for eksempel kjente landemerker, og det er uvisst om det er mulig å ta bilder som kan sendes tilbake til brukeren. Cape er ennå i en betafase og fremdeles under utvikling, så flere steder og funksjoner vil bli lagt til etter hvert.

Umulig å krasje

Ifølge Cape er det bygget inn sterke sikkerhetstiltak i tjenesten som blant annet skal gjøre det umulig for brukeren å krasje dronene, selv om man prøver. Avansert «inngjerdingsteknologi» er også på plass, slik at man ikke kan bevege seg utenfor det området dronen tilhører.

Om du har lyst til å teste ut tjenesten går det an å registrere seg for betaversjonen nå via hjemmesiden, og det er nok også smart å sette seg inn i brukervilkårene. Under kan se en kort introduksjonsvideo til tjenesten, som allerede har vært tilgjengelig en stund.

