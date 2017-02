Denne telefonen har Galaxy S7-kameraet på forsiden

Det siste året har Samsung klart et kunststykke hverken de eller særlig mange andre har klart før dem. Samme toppmodell har forblitt nærmest ubestridt kamerakonge gjennom et helt år. Selv om mange nye funksjoner har kommet til, og på sett og vis gjort feltet jevnere, får du neppe noen bedre pek-og-skyt-telefon enn Galaxy S7.

Men nå har den kinesiske mobilprodusenten Meitu lansert modellen T8, og den gjør noe relativt uventet.

Heftig frontkamera

Samme kamerabrikke som sitter i Samsungs Galaxy S7 brukes som selfiekamera på T8. I tillegg kjører telefonen en rekke skjønnhetsfiltre som skal kunne endre på utseendet til flere personer i samme bildet. Foto: Meitu, skjermdump

Det er Slashgear som melder om den nye telefonen, som rett og slett dytter inn hovedkameraet fra Samsung Galaxy S7 i forsiden av telefonen. Dermed snakker vi om det som høyst sannsynlig er ett av markedets beste selfiekamera.

For å være mer presis dreier det seg om Sonys IMX362-sensor som stadig er koblet sammen med optisk stabilisering. Det skal sies at Samsungs programvare og etterbehandling av bildene antakeligvis er svært viktig for kvaliteten på bildene som kommer ut til slutt, men det er fortsatt imponerende å flytte markedets beste mobilkamera til forsiden av en telefon.

Forhåpentligvis oppnår man dermed lynrask autofokus med Dual Pixel-teknologien som ellers har opphav i Canons speilreflekser.

Ellers melder Engadget at T8 vil ha en AI-drevet (Artificial Intelligence, kunstig intelligens) forskjønningsfunksjon som kan velge ulike filtre for hvert ansikt dersom det er flere i samme bilde.

Det er kun dager igjen til mobilmessen MWC i Barcelona:

Her kan du lese om høydepunktene som er på vei »

Høyst uvanlig design

Utover det litt snodige kameravalget er Meitu T8 en svært uvanlig designet telefon. Der konsensusen virker å være at mobilrammene skal bli mindre for hver dag som går, buler rammen på Meitu T8 ut oppe og nede. Det gir den et høyst uvanlig utseende, som kanskje har mest til felles med designvrier vi tidligere har sett fra luksusmerket Vertu.

Ellers er dette en rimelig ordinær kinesisk mobilmodell som er utstyrt med systembrikke fra MediaTek; nærmere bestemt Helio X20 MT6797. Til å hjelpe seg har den fire gigabyte RAM og hele 128 gigabyte lagring.

Telefonen har ellers AMOLED-skjerm som skal være laget av Samsung, og en 21 megapiksels IMX338-sensor, også fra Sony, på baksiden. I Kina koster telefonen omtrent 4000 kroner. Til Norge kommer den sannsynligvis ikke med det første.

Meitu er ikke de eneste som ypper seg på kamerafronten i disse dager: Hva OnePlus-eiere Oppo mener med sitt 5X-fremstøt er foreløpig ikke kjent »