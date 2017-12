Denne telefonen er på størrelse med en fyrstikkeske

Telefonene våre blir bare større og større, selv om det fortsatt er mange som etterlyser mer kompakte og håndterbare telefoner. Stort mer kompakt enn Zanco Tiny T1 blir det imidlertid ikke. Den knøttlille ringedingsen er bare 46,7 millimeter høy og 21 millimeter bred, samtidig som den er en fullverdig mobiltelefon du kan ringe og sende tekstmeldinger med.

Skjermen er bare en halv tomme stor, så dette er ikke noen smarttelefon du kan kjøre apper på. Men at den i det hele tatt skal fungere gitt den knøttete størrelsen er imponerende nok.

Knøttofon til festivaler

Tiny T1 har plass til nano-SIM på innsiden, og du kan lagre 300 kontakter og 50 tekstmeldinger på den. Hvis du har små nok fingre til å taste dem inn, altså.

På Kickstarter presenterer utviklerne telefonen som en dings perfekt for festivalbruk, jogging eller som reservetelefon i bilen. Nettverksstøtten er imidlertid gammeldags 2G, slik Nokias nye 3310 også var i begynnelsen - en 3G-utgave ble sluppet etter 3310-lanseringen.

Med Tiny T1 har du uansett ikke noen nettleser som sutrer over dårlige hastigheter, men det er greit å være obs på at vi i dag har 4G-dekning enkelte steder som ikke har 2G-dekning. Det betyr at det finnes områder der Tiny T1 ikke vil virke.

Mobilen finnes i to utgaver; én som støtter 850/1900 MHz, og én som støtter 900/1800 MHz, som er frekvensene vi bruker i Norge. Etter bestilling vil utviklerne kontakte kundene for å finne ut hvilken variant som passer til landet den skal til.

Batteritiden er på tre dager, med 180 minutter taletid. Prisen på herligheten er 30 britiske pund på Kickstarter, eller 39 pund etter at kampanjeperioden er over.

Sendes ut i mai

Utviklerne ser ut til å vite om at det er mye som lanseres på Kickstarter som aldri når frem til kundene. Dermed lover de også i produktvideoen sin at utvikling og design har kommet til veis ende for modellen, som skal settes i produksjon i januar 2018. Litt ventetid må likevel påregnes, ettersom utsending til kunder skal begynne i mai.

Ekstratelefoner som kun tilbyr grunnleggende mobilfunksjonalitet har dukket opp nå og da de siste årene. Nokia 3310 er nok den som har vakt mest oppmerksomhet, men Spare One-telefonen fra Xpal Power rendyrket for noen år siden konseptet «reservemobil»

Spare One kan ligge i 15 år uten å tappe et helt vanlig AA-batteri, og ble presentert som den perfekte telefonen å ha i hanskerommet på bilen i tilfelle rottefelle.

Vi ble ikke helt fornøyd med Nokia 3310 da vi testet den. Høy pris og ditto høy gimmickfaktor trakk ned. Men den gjør omtrent det den skal – les testen her »