Svart dott i en tekstmelding krasjer mobilen

Vi har sett eksempler på tegnsammensetninger som kan krasje mobiler før, og nå har det dukket opp enda en variant. Det melder blant andre nettstedet 9to5mac.

Den nye feilen ar fått navnet «black dot of death» og en er tegnsammensetning som vil krasje meldingsappen dersom du prøver å åpne meldingen som inneholder tegnene.

Den problematiske tegnsammensetningen består av en sort, rund emoji med vinkelparanteser på hver side etterfulgt av en finger-emoji som peker mot venstre.

Feilen dukket først opp på Android-plattformen, hvor den førte til at WhatsApp-appen krasjet, som blant andre Android Police meldte nylig.

På iOS-plattformen er feilen imidlertid litt mer alvorlig ved at den altså krasjer den vanlige iOS-meldingsappen.

Slik kommer du rundt problemet

Som man kan se i en demonstrasjonsvideo av feilen på YouTube-kanalen EverythingApplePro er det ikke nok å bare lukke meldingsappen, da den fremdeles vil være inaktiv selv etter at du starter den opp igjen. Det hjelper heller ikke å starte mobilen på nytt.

Meldingsappen i iOS krasjer og etterlater en blank skjerm om man åpner meldingen med tegnene. Foto: EverythingApplePro/YouTube

Feilen rammer både iOS 11.3 og de eksisterende betaversjonene av iOS 11.4. Apple slipper sannsynligvis en fiks ganske snart nå som saken er kommet for dagen, men en midlertidig løsning dersom man er rammet er å simpelthen bruke 3D Touch-funksjonaliteten til å hoppe direkte til «ny melding» i meldingsappen.

Da kan man bruke appen på vanlig måte igjen og slette tråden som inneholder tegnene. Som 9to5mac peker på kan man eventuelt også benytte en annen iCloud-tilknyttet enhet til fjernslette meldingen.

Skjult kode skaper trøbbel

«Black dot of death»-problemet har sin årsak i at den spesifikke tegnsammensetningen inneholder tusenvis av de underliggende, usynlige Unicode-tegn som brukes til å representere tegnene man ser. Disse legger beslag på så store minne- og prosessorressurser når tegnene prosesseres at telefonen «kveles».

Slik kamuflering av ondsinnet kode har skjedd flere ganger før. I februar spredde det seg flere meldinger med et spesifikt tegn fra det indiske språket Telugu. Mottok du en melding med tegnet og leste meldingen, krasjet hele mobilen. Problemet ble fikset i iOS 11.3.

