Denne strømforsyningen koster nesten 10 000 kroner

Strømforsyninger regnes kanskje ikke som den mest «sexy» komponenttypen i en datamaskin, men det spørs om ikke den seneste modellen fra Cooler Master vil omvende en del. MasterWatt Maker 1200 MIJ er navnet på det som er et aldri så lite beist av en strømforsyning.

Modellen er som navnet antyder en 1200 watts strømforsyning, men det er de tre bokstavene «MIJ» produsenten benytter som det virkelige salgsargumentet i dette tilfellet.

«Made in Japan» koster penger

Bokstavene står for «Made in Japan», som innebærer at strømforsyningen er både designet og bygget i Japan – og at 80 prosent av komponentene også kommer fra Japan, i stedet for de mer vanlige landene Taiwan eller Kina. En betydelig andel av komponentene er også spesialdesignet for denne spesifikke modellen.

MasterWatt Maker 1200 MIJ. Foto: Cooler Master

Cooler Master bedyrer at de med dette har laget en strømforsyning av eksepsjonell kvalitet og holdbarhet som skal appellere til de mest kravstore. 40 ingeniører skal visstnok ha brukt to år på å lage strømforsyningen.

Teknisk sett er MasterWatt Maker 1200 MIJ blant annet en svært effektiv strømforsyning. Den har den såkalte 80 Plus Titanium-sertifiseringen, som er det høyeste nivået. Ifølge Cooler Master har forsyningen imidlertid enda høyere effektivitetsgrad enn 94 prosent, som er kravet for 80 Plus Titanium-sertifiseringen.

Leverer 600 watt lydløst

Ellers opererer forsyningen med det produsenten kaller «perfekte» strøm- og spenningskurver, som skal sørge for lang levetid både for selve strømforsyningen og PC-komponentene. Den er også vifteløs opptil en belastning på 50 prosent, som altså betyr at den gir 600 watt lydløst.

Strømforsyningen er fullt ut modulær og kommer med en ny type kabler med ekstra gode kontakter som visstnok kan lede 1,5 ganger så mye strøm som vanlige kontakter. Alle de tekniske spesifikasjonene kan du finne på produktsiden.

Kanskje ikke helt overraskende er MasterWatt Maker 1200 MIJ en ganske dyr affære. Den blir tilgjengelig i Europa i disse dager til en veiledende pris på 999 euro, cirka 9000 kroner. Nøyaktig norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent.

Fremtiden kan bringe nye måter å levere strøm på: Dette rommet gir elektroniske enheter strøm helt uten kabler »