Denne spinkle skjermen er for de designbevisste

Philips har skilt seg litt ut på skjermfronten den siste tiden. For litt siden kunne vi melde om en gigantisk, kurvet 4K-skjerm fra selskapet, og i en pressemelding har Philips nå kunngjort en annen skjerm som også har et og annet særegent å tilby.

Med et navn som bare ruller av tunga, 245C7QJSB, får du en 24-tommers modell i den såkalte Moda-serien, som har et spesielt fokus på design.

Smal og rammeløs

At design står i høysetet er ganske tydelig. 245C7QJSB har for det første en svært smal ramme rundt skjermen, og i tillegg er den svært tynn. Skjermens livvidde er kun 5,2 millimeter, og på ytterkantene på tre av sidene er tykkelsen bare 2,5 millimeter.

Philips 245C7QJSB. Foto: Philips

Dette skal gjøre skjermen til Philips' tynneste noensinne. Utover dette er de tekniske spesifikasjonene ikke spesielt oppsiktsvekkende. Den har vanlig, full HD-oppløsning på 1920 x 1080 piksler, 178 graders innsynsvinkel og en lysstyrke på 250 nits. Paneltypen er IPS.

Diverse bildeforbedrings-teknologier er også på plass, blant annet en funksjon for å regulere lyset for et mer stabilt, flimmerfritt bilde og en funksjon som automatisk justerer skjerminnstillingene basert på det innholdet som vises på skjermen.

245C7QJSB har en veiledende, norsk salgspris på 1969 kroner, og skal bli tilgjengelig i butikkene i løpet av februar måned.

