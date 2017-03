En smartklokke med fysiske visere over skjermen

Det pågår en ganske intens konkurranse på smartklokkemarkedet for å skille seg litt ut i mengden, og nå finnes det en ny smartklokke på Kickstarter som også påstår å fare med noe noe helt nytt. Den nye klokken heter ZeTime, og er ifølge produsenten den første i sitt slag i verden.

Det som først og fremst er spesielt med ZeTime er at den kombinerer tradisjonelt klokkedesign og smartklokkedesign ved at den har fysiske visere over en berøringsskjerm.

«Smarte» visere

Den første logiske innvendingen på denne løsningen er at viserne kommer i veien for berøringsskjermen, men dette skal utviklerne ha løst. Dette har de gjort ved å la klokkens prosessor styre viserne på en slik måte at de flytter seg i en posisjon som gir enkel tilgang til berøringsskjermen når man har behov for det.

Viserne kan for eksempel flytte seg slik at de deler skjermen i to deler horisontalt, slik at man kan lese tekst på den øvre eller nedre delen og bruke apper på berøringsskjermen. Løsningen skal bruke en patentert teknologi som det ennå ikke foreligger så mange detaljer om.

Viserne kan legge seg horisonalt på denne måten, slik at de ikke står i veien for skjermen. Foto: Kickstarter

Populær på Kickstarter

Utover dette skal ZeTime basere seg på sveitsisk kvalitetsdesign. Den har et klokkehus i rustfritt stål, en tykkelse på 12,8 millimeter og en batteritid på opptil 30 dager. Den er også vanntett ned til 30 meter, og produktet benytter Gorilla-glass. Optisk pulsmåler er på plass, og det samme er en «smart» krone på siden som brukes til å bla gjennom menyer og lignende.

Ellers kommer klokken med mye av den samme aktivitetssporingen og treningsfunksjonaliteten man finner i mange andre produkter. ZeTime ble en hit på Kickstarter, hvor den har samlet inn 624 000 dollar av et mål på kun 50 000 dollar med 28 dager igjen. Man kan sikre seg et eksemplar ved å love bort minst 139 dollar, så den blir altså ikke skrekkelig dyr.

