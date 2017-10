Denne smartklokken går «aldri» tom for strøm

Akkurat som på mobiltelefoner er batteritid også alltid en bekymring når det gjelder smartklokker, men nå ser det ut til at det finnes et smartklokke-alternativ som gjør batteritid til en saga blott. En ny Kickstarter-klokke går nemlig på solenergi.

Klokken har fått navnet LunaR og skal være den første smartklokken i verden som henter energien fra solen, ifølge utviklerne selv.

LunaR benytter et gjennomsiktig solcellepanel plassert under glasset som dekker urskiven. Dette solcellepanelet skal sørge for nok strømtilførsel til at man ikke trenger å lade klokken på vanlig vis dersom man utsetter den for minst én time med sollys per dag.

Klokken kommer med en egen app til både iOS og Android som kan brukes til mye vanlig smartklokke-funksjonalitet. Foto: Kickstarter

Tre måneders batteritid

Batteriet skal i tillegg holde til hele tre måneder når det er fulladet, avhengig av hvor mange varslinger man mottar, til tross for en høyst moderat batteristørrelse på 110 mAh. Dette henger sammen med at klokken har en noe begrenset funksjonalitet ved at den blant annet ikke har berøringssensitiv skjerm.

Likevel er det altså en smartklokke, som betyr at den kobles til mobilen via en egen app og kan gi deg varslinger og spore søvn og aktiviteter. Varslinger og tilbakemeldinger relatert til aktiviteter indikeres med LED-lamper som er plassert langs kanten av urskiven og vibrasjoner.

Av andre egenskaper har LunaR et rundt design som ikke er helt ulik en helt vanlig klokke, og den er også vanntett ned til en dybde på 50 meter. En spesialfunksjon utviklerne trekker frem er for øvrig at klokken kan vise to tidssoner samtidig; én via de fysiske viserne og én ved hjelp av LED-lysene.

LunaR-klokken har mottatt 85 000 dollar i støtte av et mål på 50 000 dollar, og er dermed mer enn fullfinansiert med 26 dager igjen. Den endelige prisen skal ligger på 239 dollar, men på Kickstarter kan du sikre deg et eksemplar ved å love bort 138 dollar. Les mer om produktet på Kickstarter, og se også video under.

Fitbit har nå lansert sin første ekte smartklokke: Den kommer snart i norske butikker »