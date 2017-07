Sommer er ofte høysesong for mygg og andre plagsomme, flyvende skapninger. Nå har det dukket opp en ny, høyteknologisk innretning som kverker mygg og andre uvelkomne, luftbårne kryp på effektivt vis, melder Wired.

Et selskap som heter Intellectual Ventures Lab har nemlig laget en sak som skyter mygg og andre insekter med laserstråler. Innretningen heter Photonic Fence.

Dreper 20 insekter i sekundet

Photonic Fence genererer et «gjerde» av infrarødt lys som fanger opp insekter som befinner seg innenfor en gitt radius, nærmere bestemt 100 meter, og deretter eliminerer de innkommende truslene ved hjelp av lasere.

Her ser du en tidlig video fra testingen deres i 2010, hvor det snakkes om hvor kraftig laserstrålen må være for å drepe en mygg.

Det skal kun ta 25 millisekunder fra insektet er identifisert til laserstrålen fyres av, og systemet er i stand til å avlive til sammen 20 insekter i sekundet. Produsenten selv hevder oppfinnelsen dreper 99 prosent av alle insekter som registreres innenfor en sone på 30 meter i bredden og tre meter i høyden.

Det mest imponerende med maskinen er nok at den er i stand til å skille mellom de ulike insektstypene på egen hånd. Dette gjør den ved å bruke det infrarøde gjerdet til å måle størrelsen, vingeslagfrekvensen, farten og formen til insektene.

På denne måten kan man for eksempel stille inn maskinen til å kun drepe insektene som stikker og plager mennesker, og la de ufarlige variantene være i fred.

Slik ser det ut når mygg kverkes med laseren. Prosessen tar kun 25 millisekunder. Foto: Intellectual Ventures Lab

Lang utviklingstid

Å drepe store mengder mygg og andre insekter med laser er riktignok en ganske gammel idé som først ble unnfanget allerede på 80-tallet som et tiltak for å bekjempe Malaria i Afrika, men først i senere år har man for alvor begynt å forske på konseptet. Intellectual Ventures ble forespurt av Bill Gates' veldedighetsstiftelse om å utvikle en løsning allerede i 2007, og Photonic Fence er den siste utgaven.

Innretningen har nå blitt et kommersielt prosjekt som produsenten planlegger å primært markedsføre overfør bønder som ønsker å beskytte avlingene sine, spesielt i malaria-utsatte områder. Dermed blir det neppe noe du tar med på din neste campingferie med det første aller første. Mer informasjon finner du på hjemmesiden.