Denne Raspberry Pi-konkurrenten takler 4K-oppløsning og HDR

Sist vi hørte fra selskapet Pine64 var i forbindelse med den billige, Kickstarter-finansierte Raspberry Pi-konkurrenten Pine A64 i fjor. Nå har produsenten bak knøtte-PC-en en ny modell på gang som byr på betydelige oppgraderinger. Det melder Trusted Reviews.

Den nye mini-PC-en heter Rock64 og er en liten sak med ytre dimensjoner på 85 mm x 56 mm, som er omtrent samme dimensjoner som et kredittkort.

Foto: Pine64

4K og HDR

På denne plassen har Pine64 stappet inn en brikke av typen RK3328 fra kinesiske Rockship. Brikken består av fire kjerner av typen ARM Cortex-A53 og en grafikkprosessor av typen Mali-450 MP2.

Dette, kombinert med det faktum at kortet skilter med HDMI 2.0a-kontakt, gjør at kortet takler 4K-oppløsning med 60 bilder per sekund. I tillegg er det verdt å merke seg at kortet har støtte for HDR10-standarden, som altså skulle gjøre det velegnet til for eksempel TV-boksbruk.

Av andre spesifikasjoner kan Rock64 fåes med opptil 4 GB minne, og på lagringssiden har kortel plass til eMMC-modul og microSD-kort. Øvrige tilkoblingsmuligheter omfatter én USB 3.0-port, to USB 2.0-porter og Ethernet.

Rock64-kortet koster 25 dollar, 35 dollar og 45 dollar med henholdsvis 1 GB, 2 GB og 4 GB minne, og salget starter den 31. juli. Det kan forhåndsbestilles nå via produktets hjemmeside, og produsenten sender til Norge.

