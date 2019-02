Denne rakettmotoren skal ta mennesket til Mars

Ifølge SpaceX-sjef Elon Musk ble deres nye rakettmotor, kjent som «Raptor», testet i komplett utgave for første gang i går.

Dette ble på sedvanlig Musk-maner feiret med både bilde og et par videoklipp via Twitter. (NB! Høy lyd.)

Det er nok ikke alle som synes det er så spennende å se en rakettmotor gå av i et par sekunder, men når nye ting skal prøves ut i den bransjen er det alltid en viss fare for at ting bare vil eksplodere.

Så at Raptor-motoren ikke gjorde det er et tegn på en vellykket test.

Ment for Starship

Starship Hopper skal drives av tre Raptor-motorer. Foto: SpaceX

Raptor er altså en helt ny motor. Den har en annen design og bruker en annen type drivstoff enn Merlin-motorene som benyttes på dagens Falcon 9-raketter.

Den nye motoren skal etter planen monteres på et par andre nyvinninger, nemlig den kommende raketten Super Heavy og romskipet Starship. Sistnevnte er romfartøyet som er ment å etter hvert ta menneskeheten helt til vår naboplanet Mars, mens Super Heavy vil ha som jobb med å løfte både den og andre tunge ting opp i bane.

Super Heavy skal etter planen utstyres med hele 31 av disse motorene, mens Starship vil ha syv.

Muligens snart i drift

Motoren Musk & kompani testet kan for øvrig komme i drift før året er omme. Den kan bli en av tre Raptor-motorer som skal brukes med testversjonen av Starship, kjent som «Hopper». Dette er en mindre utgave som SpaceX vil bruke til å lære seg å lande vertikalt.

Dessverre blåste Starship Hopper over ende for et par uker siden. Men, mens den snekres sammen igjen, ligger altså ikke SpaceX på latsiden. Nå vil de trolig bruke litt tid på å analysere data fra den første testen av Raptor og skru litt på det som trengs før de tester den igjen.

(Kilde: Ars Technica)