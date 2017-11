Denne Nokia-telefonen er skikkelig billig

Nye telefoner med Nokia-merket slippes nå med ganske høy hyppigheten av den kinesiske lisensinnehaveren HMD Global, og etter at både Nokia 7 og Nokia 8 nylig meldte sin ankomst med kort mellomrom har turen nå kommet til enda en modell.

Den nye modellen heter Nokia 2, og denne gangen dreier det seg om en skikkelig billigmobil. Nokia har nemlig en europeisk prislapp på 99 euro, cirka 940 kroner. Norsk pris og lansering foreligger riktignok ikke ennå.

Nokia 2. Foto: HMD Global

Stort batteri

For denne prisen får man naturlig nok ikke en heftig utstyrt mobil, men på ett område kan mobilen konkurrere med langt dyrere telefoner – og vel så det. Nokia 2 har nemlig et batteri på solide 4100 mAh, og takket være komponenter som ifølge produsenten er designet for å trekke ekstra lite strøm skal dette holde til to fulle dager med blandet bruk.

Av andre spesifikasjoner har Nokia 2 en 5-tommers skjerm med oppløsning på beskjedne 1280 x 720 piksler, 1 GB minne og 8 GB lagringsplass som kan utvides til 128 GB via microSD. Hoved- og frontkameraet skilter med henholdsvis 8 og 5 megapiksler, og prosessoren er en Snapdragon 212-brikke.

Bakdekselet er naturlig nok plast, men produsenten gjør et poeng av å nevne at rammen er laget av aluminium – «presisjonsmaskinert» sådan. Gorilla Glass er også på plass på forsiden. Norsk pris og lanseringstidspunkt for Nokia 2 er altså ennå ikke kjent.

