Denne nettleserappen gjør Netflix mye bedre

Netflix er stort sett ganske rett frem å bruke, men som en av de mest brukte tjenestene i verden er den faktisk ikke særlig åpen for tilpasning. Netflix bestemmer selv hvordan flere viktige funksjoner skal oppføre seg, og hvordan du skal bruke tjenesten.

Heldigvis finnes det gratis nettlesertillegget Netflix Extended, som omtalt av BGR. Sjansen er stor for at denne lille ekstra-appen som du kan laste ned på et lite øyeblikk fikser de fleste småirritasjonene du treffer på i løpet av en kveld med seriemaraton. Forutsatt at du ser på Netflix via en datamaskin, da.

Hva skjer egentlig om Netflix ikke fungerer?

Nå varsler EU at du skal få rett til penger tilbake »

Stopper irritasjonene

Nettlesertillegget legger seg pent sammen med de andre Netflix-kontrollene og gir deg tilgang til innstillingsmenyen (tannhjulet).

På merittlisten til nettlesertillegget finner vi blant annet muligheten til å hoppe over lange intro-sekvenser og oppsummeringer helt automatisk, uten at du som i dag må velge dette manuelt.

I tillegg lar nettlesertillegget deg blokkere Netflix' siste endringer, som blant annet involverte automatisk avspilling av trailere med lyd i valg-skjermen.

Andre kjekke funksjoner er auto-stans av avspilling om du skifter over til en annen fane eller et annet program tar fokus fra nettleseren, samt muligheten til å hoppe over at Netflix spør deg om du fortsatt ser på serien du har på skjermen.

Oppdag tastatursnarveiene

Noen av valgene i innstillingsmenyen.

For «power»-brukeren låses også en rekke tastatursnarveier opp, som kan gjøre det raskere å justere på innstillinger underveis i strømmingen.

Et utvalg nye tastatursnarveier:

N: Neste episode.

B: Forrige episode

PS: I tillegg kan du bruke disse, som Netflix allerede har støtte for:

Pil opp/ned: Volum opp/ned

Pil venstre/høyere: Spol tilbake/frem

F: Gå i fullskjermmodus

Netflix Extended passer til Googles Chrome-nettelser, samt alle Chromium-baserte nettlesere som Opera og Norske Vivaldi gjennom en såkalt «plugin».

Du kan laste ned og prøve Netflix Extended her »

Har du andre tips til nyttige nettlesertillegg?

Fortell gjerne om dem i kommentarfeltet under!