Denne modulære høyttaleren lar deg enkelt skifte ut alle komponentene

Vi har allerede hørt om modulære mobiltelefoner, men modulære bluetooth-høyttalere må nok sies å være litt mer sjeldne. Nå har det dukket opp en slik en, og kanskje ikke helt uventet er det snakk om et folkefinansiert produkt.

Høyttaleren heter Decibel og er i skrivende stund å finne på Indiegogo, hvor det allerede har nådd finansieringsmålet med én måned igjen.

Utskiftbare moduler

Det spesielle med Decibel er altså at den består av enkeltmoduler som inneholder all elektronikken til hver modul, og som på den måten enkelt kan skiftes ut av brukeren. Meningen med dette er å gjøre høyttaleren klar for fremtiden, og gjøre det unødvendig å investere i nye høyttalere.

Foto: Indiegogo

Det skal også gjøre reparasjon betydelig enklere ved at det ikke finnes noe lim eller ledninger. Høyttaleren kommer riktignok ikke med så mange ekstra moduler ennå, men ifølge produsenten vil nye komponentoppgraderinger komme på plass etter hvert som teknologien gjør fremskritt og når det faktisk tjener brukeren.

Produsenten nevner batteriløsning, drivere og trådløsteknologi som eksempler på komponenter som skal kunne oppgraderes, og en «alltid på»-stemmeassistent er visstnok blant de nye funksjonene som er under planlegging.

Ganske stilfull

Utover dette er det tilsynelatende litt usikkert akkurat hva fremtiden har å by på for høyttaleren, så den anskaffes nok litt på «egen risiko». Det er også tross alt en høyttaler vi snakker om, så det er jo begrenset hvor allsidig den kan bli. Imidlertid er høyttaleren også ment å være et attraktivt produkt i seg selv. Den har en ganske lekker innpakning i anodisert aluminium, trådløs ladebase og mikrofon.

Av tekniske spesifikasjoner har den to basshøyttalere på 5 cm og to diskanter på 1,8 cm. Batteritiden skal ligge på 24 timer, og de ytre dimensjonene er på 78 mm x 174 mm x 82 mm, mens vekten er på 850 gram. Med ladestasjonen vil prisen ligge på 245 dollar, og høyttaleren blir tilgjengelig i desember.

Les mer på Indiegogo, og se også video under.

Er du forberedt på å bruke vesentlig mer penger på en Bluetooth-høyttaler? Bang & Olufsen slapp nylig en rådyr modell »

Indiegogo Ad from Module Project on Vimeo.