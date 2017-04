En 3D-skriver som også kan skjære i tre og plast tar helt av på Kickstarter. Når du ser prisen skjønner du hvorfor

Stadig mer bli modulært i disse dager, og nå har det også dukket opp en ny modulær 3D-skriver som kan legge til rette for mye fleksibilitet for flittige hjemmebyggere. Skriveren heter Snapmaker, og søker nå folkefinansiering på nettstedet Kickstarter.

Det spesielle med Snapmaker er at den er en slags «alt-i-ett-skriver». Det betyr at den både kan brukes til tradisjonell 3D-skriving og som såkalt CNC-maskin, som innebærer at den kan skjære i materialer for å lage former og mønstre. På toppen av dette kan den også brukes til lasergravering.

Disse egenskapene er muliggjort gjennom et design som lar deg bytte ut ulike moduler på skriveren. Produktet er attpåtil laget i metall, nærmere bestemt aluminium, fra topp til tå, noe som ifølge produsenten gir skriveren høy byggekvalitet og holdbarhet.

Skriveren kan fungere som CNC-maskin ved å gravere i for eksempel tre. Foto: Kickstarter/Snapmaker

Enorm suksess på Kickstarter

Snapmaker retter seg mot vanlige forbrukere og skal være enkel å både sette sammen og bruke, lover utviklerne. Den skal bestå av 10 deler og ta rundt 10 minutter å montere før den er klar til bruk.

Som 3D-skriver benytter produktet den vanlige additive metoden med ikke-proprietære filamenter som PLA, ABS og PVA og kan skrive objekter med en størrelse på opptil 125 x 125 x 125 mm og en oppløsning på 50-300 mikrometer. Som CNC-maskin kan skriveren meisle ut i materialene tre, akryl og PCB og operere med et arbeidsområde på 90 x 90 x 50 mm.

I tillegg kan maskinen altså også brukes til å gravere i en rekke ulike materialer med laser via en egen modul. Laseren har en effekt på 500 mW og kan gravere i blant annet stoff, tre, lær og plast, men ikke i hardere materialer som glass og metall.

Snapmaker ble meget suksessrik på Kickstarter og har dratt inn hele 1,3 millioner dollar av et mål på bare 50 000 dollar med 14 dager igjen. For å sikre deg kun 3D-skriveren må du love bort 300 dollar, og for å få med både laser- og CNC-modulene må du love bort 439 dollar. En tilsynelatende ekstremt god pris, med tanke på at Clas Ohlson-skriveren vi testet og omtalte som billig, koster rundt 5000 kroner.

