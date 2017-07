Apple ble slått på målstreken – Denne mobilen har fingeravtrykkleseren bygget inn i selve skjermen

Det har lenge gått rykter om at Apples neste iPhone-flaggskip skal få en heldekkende skjerm hvor fingeravtrykkelseren er bygget inn i selve skjermen, men nå ser det ut til at Apple må se seg slått i dette kappløpet. Som Engadget melder har kinesiske Vivo vist frem teknologien i levende live.

Det var under MWC-messen i Shanghai at Vivo demonstrerte en prototypeversjon av en fingeravtrykkleser som er integrert inn i skjermen på mobilen. Funksjonen ble vist frem i en liten videosnutt du kan se nederst i saken.

Ultrasonisk sensor

Det er den kjente brikkeprodusenten Qualcomm som står bak den nye fingeravtrykkleseren. I en egen pressemelding skriver selskapet at sensoren bruker ultrasonisk teknologi, altså lydbølger, til å skanne fingertuppen.

Foto: Vivo Global

Ultrasoniske sensorer er en relativt ny teknologi som er i stand til å lese av detaljer på fingertuppene i tre dimensjoner, og løsningen har blant annet den fordelen at den takler skitne og fuktige fingertupper bedre enn andre løsninger.

Ifølge Qualcomm er deres sensor i stand til å skanne gjennom en OLED-skjerm på 1200 mikrometer, altså 1,2 millimeter. Den fungerer også gjennom glass med en tykkelse på opptil 0,8 millimeter, og gjennom 0,65 millimeter med aluminium.

Kommer ganske snart

I tillegg til autentisering av brukeren kan Qualcomms nye fingeravtrykkelser også brukes til å lese av puls og blodstrøm, og sensoren fungerer sågar også under vann.

Ifølge Engagdet, som fikk testet løsningen, fungerer den ved å holde fingeren på et markert fingeravtrykkikon på skjermen. Teknologien opplevdes noe treg, men så er dette altså ennå kun en prototype.

Qualcomm sier at sensorene som er beregnet på glass og metall skal dukke opp i kommersielle produkter i løpet av første halvdel av 2018, mens sensorene for skjermer skal bli tilgjengelige for produsenter i fjerden kvartal i år. Akkurat når vi får se de første mobilene med den nye fingeravtrykkleseren er uvisst.

Under kan du se demonstrasjonsvideoen av Vivo-prototypen med den integrerte fingeravtrykkleseren.

Her er en annen kinesisk mobil: Huawei Honor 9 er bra, men lite spennende »