– Denne mobilen har det beste mobilkameraet på markedet

Nettstedet DxOMark, som spesialiserer seg på grundig testing av mobilkameraer, oppdaterte nylig listen sin over de aller beste kameraene på markedet. De tre topplasseringene innehas kanskje ikke helt overraskende av tre ferske flaggskip.

Helt på toppen finner man Googles nye Pixel 2-modell, som hos DxOMark mottok en poengsum på hele 98 av 100, den høyeste summen nettstedet noensinne har delt ut til en mobiltelefon.

Samsung Galaxy Note 8. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

– Setter ny rekord

Ifølge nettstedet setter Pixel 2 en «ny rekord» innen generell kamerakvalitet. Mobilen briljerer blant annet når det gjelder dynamisk område i all slags lys, autofokus-kvaliteten, og med særdeles god fargegjengivelse. I tillegg er detaljgjengivelsen og blitsen helt på topp.

På en delt andreplass ligger to andre høyt profilerte toppmodeller, nemlig Galaxy Note 8 og iPhone 8 Plus, hvorav sistnevnte ble testet i september. Begge disse mobilkameraene fikk en samlet poengsum på 94 av 100 hos DxOMark, men hadde likevel noen merkbare forskjeller.

Note 8 bedre enn iPhone 8 på stillbilder

iPhone 8 Plus. Foto: Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

DxOMark mener Note 8 har det aller beste kameraet når det gjelder stillbilder. Nettstedet peker blant annet på at mobilen briljerer når det gjelder zoomkvalitet, bildestøynivået i lav belysning og autofokus. iPhone 8 Plus imidlertid litt bedre når det gjelder farger og kontrast.

Der Note 8 ifølge DxOMark er bedre på stillbilder når alt er tatt i betraktning, er iPhone 8 Plus et hakk foran når det gjelder videokvalitet. Her har Apples modell både vesentlig bedre stabilisering og autofokus enn Note 8, og kontrast/eksponering og farger er også et lite hakk bedre.

For alle detaljene kan du sjekke ut DxOMarks tester av kameraene på henholdsvis Galaxy Note 8, iPhone 8 Plus og Google Pixel 2.

I tillegg til det beste kameraet skal Note 8 også ha den aller beste skjermen på markedet: Det mener i alle fall DisplayMate »