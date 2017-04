Denne lettversjonen av Twitter gjør tjenesten billigere og raskere å bruke

Flere populære, nettbasert tjenester har allerede lansert «lettere» versjoner av tjenestene sine for å gjøre dem mindre datakrevende og raskere på svakere linjer, inkludert Facebook. Nå er turen kommet til Twitter, melder selskapet på bloggen sin.

Twitter Lite er navnet på en ny versjon av appen som blant annet tar sikte på å minimere mobildatabruk, samt laste mye raskere på tregere nett.

Ifølge selskapet vil Twitter Lite kunne lastes opptil 30 prosent raskere enn den vanlige versjonen, og navigeringen rundt i selve tjenesten skal også gå vesentlig kjappere. I tillegg er appen liten og tar kun opp 1 MB på mobilen, som jo kan være praktisk om du har et kronisk plassmangelproblem.

Twitter Lite har en datasparingsmodus som lar deg manuelt klikke på bilder og video du vil laste inn. Foto: Twitter

Egen datasparingsmodus

For å ytterligere redusere databruk har appen en datasparingsmodus som fungerer ved å blant annet forhåndsvise bilder og videoer slik at du kan velge hvilke du vil laste inn. Twitter sier denne funksjonen kan redusere mobildatabruk med opptil 70 prosent i en del tilfeller.

Tross de ulike sparetiltakene skal Twitter Lite ivareta alle kjernefunksjonene som tidslinjen, vanlige meldinger, direktemeldinger, trender, profiler, medieopplastninger og varslinger. Den skal altså fint kunne brukes de fleste som ikke er «tunge» Twitter-brukere.

Twitter indikerer at appen primært retter seg mot utviklingsmarkeder, men den er tilgjengelig i hele verden, og selv om den kanskje er noe mindre aktuell på våre breddegrader skulle det ikke være noe i veien for å dra nytte av den her også. Mer dybdeinformasjon om Twitter Lite kan du finne på denne siden, og se også den offisielle Twitter-bloggen.

