Denne kolossen skal være Apples selvkjørende bilteknologi

Ryktene om at Apple jobber med teknologi for selvkjørende biler har vært tallrike, og i sommer kunne sjefen Tim Cook omsider bekrefte at selskapet jobber med teknologien. Apples satsing på selvkjørende bilteknologi har fått navnet Project Titan, og nå har vi fått et lite glimt av hva dette innebærer.

Som blant andre TechCrunch melder ble en bil utstyrt med Apples teknologi fanget opp på video av en Twitter-bruker ved navn MacCallister Higgins, som selv jobber med selvkjørende bilteknologi via et selskap som heter Voyager.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa — MacCallister Higgins (@macjshiggins) October 17, 2017

Koloss på biltaket

Videoen viser en Lexus SUV med en diger rigg på toppen som består av både en rekke sensorer og kameraer, deriblant seks såkalte LIDAR-enheter i fronten. En LIDAR er en «lysradar», altså en form for optisk fjernmåler som brukes til hurtig måling av fysiske objekters posisjon.

Utover dette kan man bare spekulere i akkurat hvilke egenskaper den formodentlig eksperimentelle riggen har, og Apple selv har i lang tid være svært hemmelighetsfulle rundt satsingen sin. Det ser uansett ut til at Apple satser på utvikling av tilleggsutstyr for eksisterende biler, og ikke bygger en helt ny type autonome biler fra grunnen av.

Apples satsing på selvkjørende bilteknologi er allerede tilkjennegjort gjennom blant annet selskapets ansettelse av Jonathan Cohen, tidligere sjef for maskinlæringsavdelingen hos grafikkprosessor-produsenten Nvidia. Det er denne avdelingen som jobber med å utvikle Nvidias kunstig intelligens-systemer for nettopp biler.

Tidligere hint om at Apple jobber med selvkjørende biler har blant annet kommet i form av opplysninger om at Apple har vært i dialog med et privat testanlegg for selvkjørende biler i California, og at selskapet har hatt samtaler med bilmyndighetene i delstaten, tilsynelatende for å diskutere reguleringer knyttet til selvkjørende biler.

Når Apples teknologi blir klar er det ikke usannsynlig at de er basert på Nvidias nye plattform: Nvidia nye plattform for selvkjørende biler er 10 ganger så kraftig som den du finner i Tesla »