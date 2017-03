Denne kan true jobben til hurtigmatarbeidere

Mange frykter at roboter skal ta over folks jobber, og det kan se ut som om hurtigmatbransjen er blant de som må ta den første støyten. Som TechCrunch melder har det nå dukket opp en ny, flittig robotarbeider som fort kan sette hurtigmatarbeidernes jobb i fare.

Et California-basert selskap ved navn Miso Robotics har nå rullet ut en maskin de kaller Flippy – en robot steker burgere helt på egen hånd.

Bruker avansert sensorsystem

I motsetning til en del andre automatiserte systemer er Flippy en mobil enhet som er utstyrt med hjul, slik at den enkelt kan flyttes rundt. Tanken bak denne tilnærmingen er å gjøre roboten anvendelig i enhver settting uten behov for store installasjoner og ombygginger av kjøkkenet. Den kan imidlertid også fastmonteres.

Roboten bruker kunstig intelligens og varmesensorer til å skille mellom varene på stekeplaten. Foto: Miso Robotics

Flippy har en fleksibel arm med seks aksers bevegelsesfrihet og en rund, rotérbar «klype» på enden som brukes til å plukke opp burgerne og snu dem på stekeplaten. Ikke minst spiller kunstig intelligens en stor rolle i Flippys arbeidshverdag.

Nærmere bestemt fungerer roboten i tandem med et avansert sensorsystem bestående av blant annet varmekameraer. Ved hjelp av sensorsystemet kan roboten skille mellom rå burgere, stekte burgere, osteburgere, kylling og hamburgerbrødet.

Skal brukes i 50 restauranter

På denne måten skal Flippy har full kontroll over prosessen helt på egen hånd, og ved siden av selve stekingen er roboten også i stand til å legge burgerne på brødet og å «samarbeide» med menneskelige arbeidere. Om en person tar over arbeidet vil roboten automatisk trekke seg tilbake for å ikke stå i veien.

Maskinen skal i førte omgang tas i bruk i 50 restauranter til den amerikanske burgerkjeden CaliBurger, som finansierte utviklingen av roboten. Når vi eventuelt får se den i andre deler av verden er ennå uvisst. Les mer hos Miso Robotics, og se video av maskinen i aksjon under.

USA har også fått en maskin som tar seg av hele prosessen på egen hånd: Den kan lage 400 hamburgere i timen »

FLIPPY | Miso Robotics from Miso Robotics on Vimeo.