Denne heftige lydplanken er laget for spillerne

Spillere legger kanskje fremdeles størst vekt på det visuelle, men det er ingen tvil om at også lyden spiller en stor rolle. I en fersk pressemelding har Creative nå dratt sløret av et nytt produkt som trolig vil gjøre spillingen til en betydelig mer engasjerende affære for de audiofile.

Det nye produktet heter Katana og er en relativt teknologispekket lydplanke, eller rettere sagt et lydsystem, rettet mot spillere. Produktet har allerede blitt lansert i USA, og nå står altså Norden for tur.

Lydsystemet inngår i Creatives Sound BlasterX-serie av lydprodukter og består av en lydplanke designet for plassering under PC-skjermen og en egen basshøyttaler, eller subwoofer som det også kalles.

Innebygd lydkort

Lydplanken byr på fire drivere som omfatter to mellombassdrivere på 63,5 millimeter og to høyfrekvente diskanthøyttalere på 34 millimeter, hvorav hver driver har sitt eget kammer og kjøres av en DSP-kontrollert forsterker.

I tillegg kommer altså en separat basshøyttaler med en driver på 133 millimeter som skal sørge for skikkelig trykk under spilløktene. På innsiden finner man ellers den samme lydprosessoren som sitter i Creatives BlasterX G5- og E5-lydkort, som altså betyr at produktet er en slags lydplanke og lydkort i ett.

Katana med basshøyttaler. Foto: Creative

24-bits lyd

Via USB-standarden kan produktet levere lyd med en kvalitet på opptil 24 bit / 96 kHz, og når det gjelder effekt opererer lydplanken med en gjennomsnittseffekt på 75 watt og en makseffekt på 150 watt. Ellers er Bluetooth-støtte på plass, slik at man kan spille av lyd trådløst fra mobile enheter.

Når det gjelder estetikk har lydplanken aluminiumsinnpakning, og det er også programmérbare LED-lys i mange farger på undersiden, for de som måtte like denslags. Sound BlasterX Katana skal bli tilgjengelig denne måneden, og veiledende utsalgspris er 2899 kroner. Flere detaljer kan du finne på produktsiden.

