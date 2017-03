Denne gir mobilen din en stor, ekstra skjerm

Bærbare enheter kommer nå i mange forskjellige størrelser og formater, men nå har det dukket opp et nytt mobilprodukt som likevel skal forsøke å fylle et tomrom. Superscreen er navnet på et produkt som tar sikte på å gi deg en nettbrettskjerm – uten at du trenger å kjøpe et fullverdig nettbrett.

Superscreen er i korte trekk en berøringsskjerm som oppskalerer innholdet fra mobilen din på en større skjermflate. Meningen er altså å «forvandle» mobilen din til et nettbrett, på sett og vis.

Kommer med app

Det hele fungerer ved at man laster ned en applikasjon på mobilen for å synkronisere mobilen med Superscreen, og deretter skal du ha full kontroll over operativsystemet til mobilen din på den store skjermen. Funksjonaliteten skal være akkurat den samme som på mobilen.

Produktet ligner litt på en iPad. Foto: Kickstarter

Produktet har innebygde høyttalere som spiller når lyden på mobilen er slått av, Bluetooth-støtte som du kan bruke til for eksempel hodetelefoner, og USB C-inngang. Den har også egne kameraer foran og bak på henholdsvis 2 og 5 megapiksler, og skjermoppløsningen ligger på 2560 x 1660.

Kombinerer Wi-Fi og Bluetooth

Når det gjelder overføringen mellom mobilen og Superscreen benyttes det en spesiell løsning som kombinerer Wi-Fi og Bluetooth, samt proprietær programvare som produsenten er i ferd med å patentere. Løsningen skal gi rask kommunikasjon, og rekkevidden skal ligge på rundt 30 meter selv med hindringer i veien.

Superscreen ble populær på Kickstarter, hvor den har samlet inn 647 000 dollar av et mål på bare 50 000 dollar, og det med 27 dager igjen. Den endelige utsalgsprisen vil ligge på 300 dollar, men på Kickstarter kan du sikre deg et eksemplar for 99 dollar om du kjapper deg.

