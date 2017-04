Denne fyren bygde sin egen iPhone 6s fra bunnen av

Gjør-det-selv-prosjekter tar mange rare former, og nå har det dukket opp et nytt tilfelle som faktisk er ganske interessant. En fyr har nemlig satt sammen sin egen iPhone-telefon med deler han skrapte sammen på egen hånd. Det melder Slashgear.

Scotty Allen, som selvbyggeren heter, gjennomførte prosjektet i Kina og la ut resultatet på nettstedet Strange Parts nylig.

Allen bygget riktignok ikke telefonen helt fra bunnen, men satte den sammen av de rette komponentene, som han selv sporet opp på det kinesiske markedet. Ifølge selvbyggeren er telefonen, en iPhone 6s, fullt ut fungerende og «som ny».

Monteringen krevde mye møysommelig arbeid. Foto: YouTube

Deler fra ødelagte telefoner

Delene som han brukte til å sette sammen mobilen kom for det meste fra ødelagte og resirkulerte iPhone-telefoner, men delene i seg selv var altså i perfekt stand. Dette gjaldt også selve hovedkortet. Allen skriver at han ønsket å lodde sitt eget hovedkort, men at dette rett og slett ble for vanskelig.

Totalt skal kostnadene på komponentene ha kommet på rundt halvparten av hva det ville kostet å kjøpe en ny iPhone 6s, men det betyr selvsagt ikke at det nødvendigvis er verdt å kjøre denne løsningen, da det altså krever mye tid og arbeid – og ikke minst en lengre tur til Kina.

Allen beskriver selv prosjekt som primært et læringsprosjekt som han påtok seg for å få bedre innsikt i hvordan en mobil er bygget og hva som kreves for å lage en. Prosjektet ble dokumentert i en YouTube-video som allerede har fått over to millioner visninger. Videoen kan du se under.

iPhone blir snart utfordret av selveste Android-skaperen »