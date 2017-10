Denne førerløse lastebilen kan være en smakebit på framtiden

På Cutting Edge-«festivalen» i forbindelse med Oslo Innovation Week denne uka kunnne svenske Einride vise fram et produkt som både er kult og skremmende på en gang: T-Pod – en elektrisk og førerhusløs lastebil.

Sett fra et rent transportøkonomisk synspunkt er det flere fordeler ved å kutte ut både førerhuset og føreren. Sistnevnte må jo både ha en plass å sitte og/eller ligge, samt krever lønn for strevet.

En løsning som dette vil derfor gi både mer plass til varer og kutte lønnskostnader.

Uten å måtte sette av plass til en sjåfør blir det mer plass til gods. Foto: Vegar Jansen, Tek.no

Det legger også lista lavere for å bruke elektriske lastebiler fremfor fossilvarianter. Selv om bilen må stoppe for å lade batteriene i noen timer, betyr det ikke at turen blir dyrere – slik det ville gjort med en sjåfør som ville krevd betalt for ventetiden.

Bilene kan også i større grad kjøre på nettene, når det normalt sett er mindre trafikk. Det vil i tillegg frigjøre veikapasitet på dagtid.

Lastebilen trenger dog ikke klare seg helt av seg selv. Dersom en uforutsett eller unormal situasjon skulle oppstå, for eksempel ved kontroll eller en ulykke, vil en operatør/sjåfør kunne ta over via fjernstyring.

Ikke stort mer enn et skall

Bilen Einride hadde tatt med seg til Oslo var imidlertid ikke spesielt funksjonell. Den manglet sensorer – så den måtte fjernstyres, den hadde for lav bakkeklaring og en liten batteripakke som ikke kunne flytte bilen mer enn et par hundre meter.

Men lastebilene de har under konstruksjon nå er visst langt mer praktiske og ferdigstilte.

Foto: Vegar Jansen, Tek.no

– I løpet av vinteren vil vi ha disse kjørende rundt i lukkede områder, kunne selskapets representant Henrik Wallström fortelle.

Og allerede såpass tidlig som i 2020 vil en flåte av opptil 200 slike laste biler kunne kjøre gods fast mellom Gøteborg og Helsingborg.

Men dette vil være helt avhengig av velvillighet fra svenske myndigheter – det er jo en del lover og mangel på tillatelser som for tiden bremser bruken av automatisering i trafikken.

I tillegg kommer naturligvis opinionen. En del av oss vil nok mene det virker skummelt med en helt førerløs lastebil, selv om det meste tyder på at det blir tryggere i trafikken med mer automatikk.

Litt av utfordringen vil da bli å overbevise den gjengse bilfører om at en datastyrt lastebil ikke utgjør noen større fare enn en som er styrt av et menneske.

Det store dilemmaet:

