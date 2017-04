Denne «flyvende bilen» kan du kanskje snart få kjøpt

Vi har etter hvert sett mange eksempler på konsepter som omtales som «flyvende biler», hvorav det meste er relativt abstrakte produkter som er langt unna en markedslansering. Nå har det kommet en ny flyvende innretning som faktisk snart skal lanseres, melder New York Times.

Den nye farkosten er utviklet av selskapet Kitty Hawk, som Google-medgrunnleggeren Larry Page var initiativtakeren bak. Den ble demonstrert i en video som nylig ble lastet opp på YouTube.

Å kalle det en flyvende bil er nok å dra strikken litt langt, og Kitty Hawk omtaler også innretningen som «aircraft», altså et slags fly. Den drives av elektrisitet og er først og fremst beregnet på å fly over vann, med et katamaran-aktig design på undersiden.

Innretningen styres med to «joysticker». Foto: YouTube/Kitty Hawk

Veier kun 100 kilogram

Den veier ifølge New York Times cirka 100 kilogram og har plass til én person som kontrollerer kjøretøyet ved hjelp av et par joystick-lignende kontroller, men utover dette finnes det ikke så mange tekniske detaljer ennå. Under den ferske testflyvningen svevde farkosten cirka 4,5 meter over vannoverflaten et stykke fra land.

Under den amerikanske lovgivningen skal det ikke være påkrevd med pilotsertifikat for å kjøre innretningen på grunn av den lave vekten, men det er uvisst hvordan loven vil stille seg til kjøretøyet andre steder i verden, for eksempel i Norge.

I den grad man faktisk har lov til å kjøre den vil det uansett bli mulighet for dette om ikke lenge. Kitty Hawk planlegger nemlig å slippe den flyvende farkosten på markedet mot slutten av året. Det er uvisst hvor mye den vil koste, men på hjemmesiden tilbyr produsenten en rabatt på 2000 dollar gjennom et medlemskap som koster 100 dollar for tre år.

Formodentlig blir den kun tilgjengelig i hjemlandet i første omgang, og det er uvisst om eller når den noensinne vil bli tilgjengelig på våre breddegrader. Mer informasjon kan du lese på prosjektets hjemmeside, og under ser du demonstrasjonsvideoen av produktet.

