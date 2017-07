Denne dronen skal være helt «håndsfri»

I 2014 meldte vi om en Kickstarter-drone kalt Airdog, som hadde et sterkt fokus på selvstyrende egenskaper og som ikke brukte tradisjonell fjernkontroll. Nå har produsenten av denne dronen igjen dukket opp på Kickstarter, med en oppfølger-modell kalt Airdog ADII.

Airdog ADII er en drone som i likhet med forgjengeren er laget for å filme deg på egen hånd, uansett hva du måtte holde på med, men skal altså vesentlig mer avansert.

Dronen i fullfigur. Foto: Helico Aerospace

Første ekte «håndsfrie» drone

Dronen benytter ikke vanlig fjernkontroll, men snarere en relativt enkel, liten boks som brukeren fester på armen. Denne brukes som sporingsenhet og til å gi dronen enkle kommandoer via noen få knapper, for eksempel mindre justeringer og oppstart av dronen.

Utover dette er dronen altså i stor grad selvstyrt, og utvikleren kaller modellen den aller første dronen som er designet for å være «håndsfri» fra bunnen av. Det dette innebærer i praksis er at den kommer med en rekke ulike moduser for automatisk filming av brukeren.

Dette er den lille fjernkontrollboksen man fester på armen. Foto: Helico Aerospace

Et stykke igjen på Kickstarter

Disse inkluderer blant annet flyvning langs en forhåndsdefinert rute mens den holder brukeren i bildet, muligheten til å holde brukeren i bildet fra én bestemt vinkel og en modus hvor dronen tilpasser seg bevegelsen til brukeren, slik at den for eksempel hele tiden flytter seg foran brukeren når brukeren endrer retning.

Dronen kan også kjøre i sirkler rundt deg mens du beveger deg rundt. Den skal by på teknologi som leverer høy presisjon selv ved «ekstreme» aktiviteter, og løsninger som hindrer krasj, blant annet en distansesensor. Dronen bruker langdistanse-Bluetooth og skal ha en rekkevidde på 150 meter, toppfart på 72 kilometer i timen og opptil 20 minutters flytid.

Produktet har dratt inn 72 000 dollar av et mål på 250 000 dollar med 29 dager igjen, så det er på ingen måte i mål. Prisen skal ligge på 1500 dollar med levering i oktober. Les mer på Kickstarter, og se også video under.

