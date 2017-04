Denne dronen kan ta opp VR-video i 6K-oppløsning

Selv om mange teknologiprodukter ikke akkurat ligger innen rekkevidde for den gjengse forbruker kan det likevel være interessant å vite hva som rører seg på proffmarkedet en gang i blant. Nå har det dukket opp en ny, heftig drone med en alvorlig prislapp, melder blant andre Digital Trends.

Flying Eye er navnet på en ny kameradrone fra selskapet 360 Designs som koster solide 75 000 dollar, cirka 640 000 kroner.

6K-oppløsning

Årsaken til den stive prisen er at Flying Eye er i stand til intet mindre enn å ta opp VR-video i opptil 6K-oppløsning, noe som selvsagt ikke er gratis. Dronen er bygget rundt DJIs profesjonelle Matrice 600 Pro, som er DJIs kraftigste dronemodell.

Foto: 360 Designs

På riggen finner man et 360-graderskamera av typen Mini Eye 3, i seg selv et svært kostbart produkt, i tillegg til avanserte systemer for kamerastabilisering og for å sy sammen bildene i sanntid.

Dronen kan sy sammen tre 4K- eller 6K-signaler med 30 bilder per sekund, eller tre HD- eller 3K-signaler med en bildefrekvens på 60 bilder per sekund. Den opererer med tilnærmet ukomprimert video og lav forsinkelse på under ett sekund.

Prismessig ligger innretningen altså et godt stykke utenfor hvermannsens budsjett, men om du likevel skulle være interessert i dronen og har veldig dype lommebøker kan den bestilles nå via hjemmesiden. Les mer hos 360 designs, og se også videoen under.

