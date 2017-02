Denne drakten skal gjøre VR-opplevelsen komplett

Teknologibransjen famler ennå litt rundt i mørket i jakten på den «fullverdige» VR-opplevelsen, og vi har allerede sett utallige prototyper som ennå har til gode å nå forbrukermarkedet. Nå har det dukket opp enda et fremstøt, denne gangen på folkefinansieringsnettstedet Kickstarter.

Den nye kreasjonen heter Hardlight VR Suit og er som navnet antyder en drakt som skal simulere følelsen av fysiske støt, kuler og lignende som man utsettes for i VR-verdenen.

16 berøringssoner

Dette er riktignok ikke en helt ny oppfinnelse, men produsentene bedyrer denne gangen at produktet har en del fordeler sammenlignet med konkurrerende konsepter.

Hardlight VR Suit skal blant annet være både svettesikker, som jo ikke er en dum egenskap, og i tillegg være lett og komfortabel. Drakten er utstyrt med til sammen 16 haptiske «soner» som simulerer fysisk berøring, fordelt på rygg, mage, armer, bryst og skuldre.

Produktet har også sensorer som fungerer i tandem med VR-brillene for å spore kroppen til brukeren. Dette fungerer ved å spore lemmenes relative posisjon til VR-brillene for å danne en VR-utgave av resten av kroppen.

De fleste muskelgrupper i overkroppen skal være dekket. Foto: Kickstarter

Rift- og Vive-kompatibel

Dermed kan man altså for eksempel visualisere hele armen i VR-verdenen i stedet for kun hånden, og dermed overkomme begrensningen som ofte ligger i å kun bruke en konvensjonell VR-kontroll. Produktet skal være kompatibelt med Oculus Rift, HTC Vive og en rekke VR-spill- og plattformer.

Drakten benytter riktignok en egen strømkabel, som altså betyr at du må belage deg på enda flere kabler enn dem VR-brillene er koblet til. Planen er imidlertid å lansere en batterimodul for å gjøre den trådløs.

Utviklerne vil i første omgang knytte til seg utviklere for å perfeksjonere produktet, men meningen er tilsynelatende å slippe et forbrukerprodukt etter hvert. Les mer på Kickstarter, og se også video under for mer informasjon.

