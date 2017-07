Denne dingsen lar deg kjenne temperaturer og smerte i VR

Det jobbes intenst med å gi VR-opplevelsen fysiske dimensjoner for å gjøre den mer realistisk, og nå melder blant andre Engadget om et nytt fremstøt på denne fronten. ThermoReal er navnet på en løsning som lar deg kjenne både fysisk smerte og temperaturer i VR-verdenen.

Teknologien ble nylig demonstrert på HTC Vive X-konferansen, hvor en rekke nye selskaper på VR-feltet viser frem hva de jobber med.

Kjenn varme og kulde i VR

ThermoReal tar form som en liten håndholdt enhet kalt «thermo-electric device» (TED) som kan endre temperaturer fra 4-40 grader celcius. Meningen er altså å synkronisere temperaturendringene med det som skjer i VR-verdenen for å gjøre opplevelsen mer komplett.

Teknologien har en fleksibel innpakning, som gjør den allsidig og anvendelig. Foto: Tegway

TED-enheten kan endre temperaturer både sakte og raskt, og i tillegg er den delt inn i dynamiske soner slik at temperaturene kan bevege seg over overflaten. På denne måten kan den eksempel simulere følelsen av en isbit som beveger seg over håndflaten og lignende.

Ikke minst er enheten også i stand til å simulere fysisk smerte ved å flette sammen varme og kalde soner på det samme området.

TED er laget for flere ulike typer bruksområder innen virtuell og utvidet virkelighet, i tillegg til andre felt. Selve teknologien har et fleksibelt, bøyelig format som gjør at man for eksempel kan bygge den inn i produkter man kan ha på kroppen. Utviklerne har også indikert at teknologien kan bygges inn i håndkontrollere til spillmaskiner.

Akkurat når vi får se ThermoReal i forbrukerprodukter er ennå uvisst. Mer informasjon kan du finne på produsentens hjemmeside, og under ser du en demonstrasjonsvideo av teknologien fra en tid tilbake.

