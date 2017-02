Denne 4K-projektoren skal være verdens første i sitt slag

Vi hører ikke så mye til den taiwanske produsenten BenQ, men nylig havnet selskapet i søkelyset igjen med en ny, stilren skjerm. Nå har BenQ et annet bilderelatert produkt på gang, nemlig en ny 4K-prosjektor som byr på en unik egenskap.

Den nye projektoren heter HT8050 og har i tillegg til en oppløsning på 3840 x 2160 piksler også en annen teknologi om bord som ifølge BenQ skal tilfredsstille kresne videotittere.

THX HD Display-sertifisert

Modellen skal nemlig være den første DLP-projektoren med 4K-oppløsning som kommer med den relativt prestisjetunge THX HD Display-sertifiseringen. Dette betyr i praksis at projektoren møter et sett ganske rigide tekniske krav til bildekvalitet som innebærer at den skal være i stand til å reprodusere bilder svært tett opptil originalkilden og filmskapernes intensjoner.

BenQ HT8050. Foto: BenQ

Ifølge BenQ skal projektoren ha vært gjennom flere runder med omfattende testing og justeringer over en periode på 18 måneder for å oppnå sertifiseringen. Til sammen 500 ulike tekniske faktorer skal ha blitt målt under testingen.

Over 60 000 kroner i USA

Av øvrige tekniske spesifikasjoner har projektoren et kontrastforhold på 50 000:1, lysstyrke på 2200 lumen etter ANSI-standarden og en lampelevetid på mellom 4000 og 6000 timer avhengig av bruk. Ytre dimensjoner er på 470,7 x 564,7 x 224,9 mm, og vekten ligger på 14.8 kilogram.

HT8050 er som ventet ikke spesielt billig. Projektoren blir tilgjengelig i USA i slutten av måneden til en pris på lettere avskrekkende 8000 dollar, som tilsvarer cirka 66 000 kroner. Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent. Alle de tekniske spesifikasjonene finner du hos BenQ.

