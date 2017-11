Den vanvittige Bitcoin-veksten ser ikke ut til å stoppe opp

Bitcoin har har en turbulent verdiutvikling i tidligere tider, men nå for tiden er valutaen inne i en særdeles kraftig oppadgående kurve, med flere nye verdirekorder på kort tid. CoinDesk rapporterer nå om nok en rekord.

På torsdag passerte Bitcoin-verdien 7000 dollar for første gang noensinne, kun kort tid etter at valutaen nådde 6000 dollar forrige måned. I skrivende stund ligger verdien på 7117 dollar, eller litt over 58 000 norske kroner.

Bitcoin-utviklingen de siste syv dagene. Foto: CoinMarketCap

Nærmer seg firedobling på et halvt år

Bare i løpet av de siste syv dagene har verdien steget med over 20 prosent, ifølge statistikken hos CoinMarketCap. Den samlede markedsverdien til Bitcoin ligger nå på hele 118 milliarder dollar, opp fra 100 milliarder dollar for bare ti dager siden.

I midten av august meldte vi at Bitcoin for første gang hadde nådd en verdi på over 4000 dollar. Så sent som i mai lå verdien på kun 2000 dollar, som altså betyr at verdien tredoblet seg på cirka fem måneder, og nå som 7000-grensen allerede er nådd spørs det om vi ikke vil se en firedobling i verdien på bare et halvt års tid.

Bitcoin-veksten trekker også opp den samlede markedsverdien til de 100 største, virtuelle valutaene, som nå ligger på rett under 192 milliarder dollar, opp fra 171 milliarder dollar for ti dager siden.

Analytikere har i forbindelse med de forrige milepælene spådd at verdiveksten ville fortsette, noe de altså har fått rett i hittil. Hvor lenge veksten fortsetter er vanskelig å si, da Bitcoin som kjent har hatt en uforutsigbar verdiutvikling historisk sett, men toppen ser altså ikke ut til å være nådd ennå.

