Nytt mobilabonnement lar deg bruke akkurat så mye data som du vil

Thomas Sandaker er kjent for å være en friskus i mobilbransjen, og før han sist forlot Hello bidro han stadig til å presse ned prisene i det norske mobilmarkedet.

Nå er Sandaker klar med et nytt selskap, som har fått navnet Happybytes. Og det ene mobilabonnementet de tilbyr skiller seg ganske betraktelig fra de fleste andre mobilabonnementene på markedet.

Hør bare her:

Data faktureres per megabyte uten at du trenger å bestille en gitt datakvote på forhånd.

Frie samtaler, SMS og MMS er ikke inkludert, men prises til 0,30 per minutt/SMS/MMS.

, men prises til 0,30 per minutt/SMS/MMS. Utenlandsbruk er ikke inkludert, ei heller i EU. Det er imidlertid mulig å bytte til et abonnement som åpner for bruk i utlandet på «Min Side», men da faktureres du for all bruk.

Prismessig blir Happybytes tilsynelatende billigere sett opp mot konkurrentene jo mer data du bruker, noe som ikke er overraskende gitt prisstrukturen. Det er imidlertid langt fra priser som blåser oss av banen.

Datamengde Happybytes* Billigste konkurrent** Pris konkurrent 1 GB 149,- Telipol Norge 1 GB* 99,- 3 GB 246,- Telipol Norge 3 GB* 219,- 5 GB 280,- Chili Medium 259,- 10 GB 365,- Telipol Norge 12 GB* 349,- 30 GB 505,- Telipol Fri 30 GB 499,- 60 GB 715,- Telenor Flexi 799,- 100 GB 995,- Telenor Flexi 1198,- (120 GB) 300 GB 2355,- Telenor Flexi 2395,- * = Kan kun brukes i Norge. **= Fri ringing, SMS/MMS inngår

Det skal altså sies at du hos Happybytes ikke blir fakturert for mer enn akkurat hva du bruker. Dermed er ikke sammenlikningen helt rettferdig. Du trenger heller ikke tenke på verken datakvoter, rollover, ekstra datapakker eller liknende.

Happybytes-sjef Thomas Sandaker sier det nye abonnementet er til for dem som vil ha mer mobildata og er lei av SMS-en de ofte får med beskjed om at de har brukt opp kvota si.

– Eventuelt for dem som er lei av å gjette på noe som nesten er umulig å gjette, nemlig hvor mye data du kommer til å bruke. Mobildata er kjernen i mobilen din, og brukes til alt fra å slå i hjel tid til å kjøpe en bussbillett.

Potensielt svært gunstig for familier

En potensielt veldig gunstig situasjon er familieabonnement, siden Happybytes-abonnementet kan benyttes av inntil tre brukere med hvert sitt SIM-kort samtidig, og hver av disse kan også ha inntil to data-SIM-kort hver.

Faktureringen skjer etter den samlede datamengden hver måned, og hovedbrukeren får anledning til å sette datagrenser for hver av de to andre brukerne.

Da kan vi for eksempel få et scenario lik dette. Vi forutsetter i det første scenariet at én bruker 6 GB, én 2 GB og den siste 4 GB, og i det andre et forbruk på 30, 10 og 5 GB.

Vi sammenlikner med Onecalls Familiepakka-tilbud og Komplett Mobil, som har vært en gjenganger i våre kåringer av månedens beste mobilabonnement. Det må selvfølgelig igjen poengteres at du betaler ekstra for ringing, SMS og MMS hos Happybytes.

Datamengde Happybytes* Onecall Familiepakka** Komplett Mobil** 12 GB 365,- 796,- 797,- (6 + 6 + 2 GB) 45 GB 610,- 1296,- 1177,- (30 + 12 + 6 GB) * = Kan kun brukes i Norge. **= Fri ringing, SMS/MMS inngår

Usikker på hva som er det beste abonnementet for deg?

Utenlandsbruk må aktiveres ved å «bytte» abonnement

Det du imidlertid må tenke på er at abonnementet ikke kan benyttes i utlandet - selv om det finnes en utvei ved at du kan gå inn på «Min Side» og bytte til Happybytes Utland, som også kan brukes i utlandet.

Når du så returnerer til Norge vil du automatisk bli flyttet tilbake til det vanlige abonnementet som kun fungerer innenlands. Slik snor Happybytes seg på finurlig vis tilsynelatende unna EU-regelverket som krever at mobilbruken skal være priset likt i hele EU og EØS.

EU og Norden er plassert i sone 1, med en ringepris på 52 øre minuttet, 20 øre per SMS og 0,99 per MB data.

Sone 2 inneholder blant annet USA og Thailand, med priser på 2,49 per minutt og SMS og 1,99 per MB data.

– Denne utenlandsløsningen, er dere trygge på at den er innenfor regelverket?

– Ja, det er vi trygge på. Det er ikke noe forsøk på å komme unna regelverket, men kostprisene i EU er betraktelig høyere enn i Norge. Skulle vi hatt et abonnement med inkludert bruk i EU måtte prisene våre vært betydelig høyere, sier Sandaker.

Happybytes-sjef Thomas Sandaker har tidligere vært sjef både i Hello og Onecall. Nå vil han at du kun skal betale for det du bruker. Foto: Happybytes

– Kan ikke selge med tap

– Men dere er ikke nødvendigvis billigst likevel?

– Det er riktig. På de laveste datamengdene er det billigere aktører, men vi har en prismodell som er svært transparent og med små marginer på toppen av kostprisen vi betaler til Telenor. Vi kan ikke selge med tap, for vi har planer om å holde på med dette lenge, sier Sandaker, og mer enn antyder at de billigste selskapene på markedet selger de minste abonnementene sine med tap.

Happybytes ønsker også å ta en solid flik av markedet for mobilt bredbånd i Norge.

– Den mobile bredbåndsruteren står gjerne på en hytte du er på 20 dager i året, og så betaler du månedsavgift hver måned hele året – og når du faktisk er på hytta har du ikke nok data til å dekke behovet. Hos oss betaler du kun for det du bruker. Det er et innmari spennende marked, sier Sandaker.

– Et volummarked

Han sier de har hatt stor pågang etter en artikkel i Adresseavisen forrige uke, men at kundeantallet fortsatt er beskjedent sett opp mot ambisjonene.

– Telekombransjen er et volummarked, og med så små marginer som vi opererer med, må du ha mange kunder for å tjene store penger, sier Happybytes-sjefen, som sier at de fortsatt er i en tidlig fase og gjerne vil ha kundenes tilbakemeldinger på hva de kan gjøre bedre.

Happybytes fakturerer for øvrig 22 øre for hver BankID-sesjon, noe de oss bekjent er de eneste som gjør, sammen med Telenor. De krever imidlertid ikke annet enn etableringspris på 50 kroner for data- og tvilling-SIM, noe mange andre gjerne krever 30-40 kroner i måneden for.