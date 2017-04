Den store Windows-oppdateringen slippes bare til noen Windows-mobiler

Siden Windows 10 først ble lansert i 2015 har det kommet en del oppdateringer av både mindre og større art, og nylig startet utrullingen av en de virkelige betydningsfulle oppdateringene i form av Creators Update.

Nå har det kommet noen nye opplysninger om mobilversjonen av den store oppdateringen, melder blant andre ZDNet.

Kommer bare til noen modeller

På den offisielle Windows-bloggen opplyser nemlig Microsoft at Creators Update-oppdateringen kun vil bli lansert til utvalgte Windows-telefoner.

Creators Update byr på mange oppdateringer, blant annet 3D-støtte i MS Paint. Foto: Microsoft

Modellene som vil bli støttet er følgende:

HP Elite x3

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 640/640XL

Microsoft Lumia 650

Microsoft Lumia 950/950 XL

Alcatel IDOL 4S

Alcatel OneTouch Fierce XL

Lenovo SoftBank 503LV

VAIO Phone Biz

Microsoft skriver at de på bakgrunn av tilbakemeldinger fra Windows Insider-brukere, som har fått tilgang til en tidlig versjon av oppdateringen, måtte konkluderte med at eldre enheter rett og slett ikke bød på en optimal opplevelse.

Ifølge selskapet vil det imidlertid fremdeles være mulig å bruke den nye oppdateringen på enheter som ikke er på listen, men da på egen risiko da offisiell støtte altså ikke vil være på plass.

Creators Update-utrullingen har som sagt allerede startet på PC-plattformen, men som Microsoft kunngjorde i slutten av mars vil utrullingen til mobilplattformen ikke starte før 25. april. Oppdateringen vil by på en rekke store og mindre nyheter, og for flere detaljer kan du sjekke ut dette blogginnlegget Microsoft la ut for litt siden.

Android har nå tatt igjen Microsoft på operativsystemfronten »