Den store Nest Hub Max har fått endelig lanseringsdato

Googles smartskjerm, nå kjent som Nest Hub, ble lansert i USA i fjor høst. Først i mai i år ble det klart at den også skulle selges i Norge, under Googles utviklerkonferanse Google I/O.

Men samtidig som nordmenn kunne glede seg over å få tilgang til den hendige smartskjermen, lanserte selskapet også en ny og større variant, kalt Nest Hub Max.

Den skulle slippes «en gang til sommeren», uten at Google ville gi den noen mer konkret lanseringsdato. Nå er imidlertid dagen avslørt, og fra og med den 9. september vil Nest Hub Max være tilgjengelig i butikker i USA, Australia og Storbritannia.

Noen norsk dato har ennå ikke blitt avslørt, og Googles norske pressekontakt er for øyeblikket på ferie, så vi har ikke lyktes å få noen estimater for når det kan skje heller.

Større og bedre

Med Nest Hub Max øker skjermstørrelsen fra syv til ti tommer, og selve høyttaleren blir også større og bedre. I motsetning til Home Hub kan den også spille stereolyd.

Den nye høyttaleren er laget for å stå på samlingssteder i hjemmet, så som i stua eller på kjøkkenet. Den er dessuten laget for at flere ulike brukere skal ha tilgang og sin informasjon på skjermen og over høyttalerne.

Hub Max har også kamera bygget inn og er laget for å kunne tilby videosamtaler med Google Duo. Det kan panorere i bildet for å holde deg midtstilt i videostrømmen.

Ansiktsgjenkjenning

Home Hub og Assistant kjenner deg allerede igjen på stemmen din, men nye Hub Max kan også kjenne deg igjen på ansiktet, hvis du legger det til.

Dermed kan den hente opp informasjon som angår deg på skjermen idet du den gjenkjenner deg via kameraet. Denne ansiktsgjenkjenningen foregår bare lokalt på enheten, sånn at ingenting sendes opp til Googles servere i skyen.

For amerikanere som får tak i Hub Max kan den brukes som TV, med YoutubeTV-tjenesten som tilbys i landet.

En annen hendig funksjon er at du kan dempe lyden ved å bare vifte til den med hånden.

Prisen for Nest Hub Max i USA er satt til 229 dollar – altså rundt 1000 kroner mer enn Home Hub, som i dag koster 1200 kroner i Norge.

