Den automatiske tannbørsten skal gjøre hele jobben på ti sekunder

Tannpuss er en repetitiv oppgave som i hvert fall noen av oss gjør mer av plikt enn av lyst. Moderne, elektriske varianter med apper og pussetidtakere gjør det hele noe mer overkommelig, men det er fremdeles dørgende kjedelige to minutter vi snakker om – som vi helst skal gjennom et par ganger i døgnet.

Tenk om man kunne fått det hele unnagjort på ti sekunder.

Det høres kanskje for godt til å være sant, men på Kickstarter finner du nå Amabrush – som skal være verdens første «automatiske» tannbørste.

Selve munnstykket eller «børsten» er fleksibel og skal passe de fleste vanlige munner. Foto: Amabrush

For å kutte ned på tiden det tar å pusse, er tanken at man børster over alle tennene samtidig. Da kreves det naturlig nok en stor tannkost, og det teamet bak Amabrush har gjort, er å lage en pussedings utformet som en slags tannbeskytter.

Selve kosten er festet til en fleksibel silikonform med mikrokanaler som sørger for å distribuere tannkrem rundt omkring når det hele står på. Foruten å kunne skylles som en vanlig tannbørste, skal silikonen være antibakteriell.

Sjekk Kickstarter-videoen til Amabrush her:

Munnstykke og håndstykke

Håndstykke med tannkremkapsel og munnstykke montert, samt ekstra munnstykker. Foto: Amabrush

Selve børsten – eller munnstykket om du vil – er bare én del av pakka. Den andre delen er et «håndstykke» som inneholder selve teknologien og i praksis er en miks av pumpe og vibrator.

Håndstykket kombineres med en tannkremkapsel som skal vare i en måneds tid, og ved hjelp av kraftige magneter er det enkelt å smekke håndstykket på munnstykket når det er på tide med en puss. Et trykk på knappen sørger så for at tannkrem pumpes inn i munnstykket, mens vibrasjonene får børstene til å pusse perleraden.

Foto: Amabrush

For øvrig meldes det om trådløs Qi-lading av håndstykket, som også skal kunne brukes i omtrent en måned på fullt batteri, gitt at det er én person som bruker dette. Men det er også fullt mulig å bruke ett håndstykke til flere munnstykker.

Ti sekunder mer enn nok?

En pussetid på kun ti sekunder høres veldig knapt ut, men folka bak Amabrush mener at dette gir en mer grundig puss enn det man ellers rekker over på sine vante to minutter. Med et fullt tannsett vil hver tannflate da visstnok få en gjennomsnittlig pussetid på 1,25 sekunder ved bruk av en normalt utformet børste.

Man ser kanskje ikke så innmari lur ut, men det er over på ti sekunder. Og så slipper du jo å pusse manuelt. Foto: Amabrush

Mens Amabrush altså gir deg ti sekunder over hele gliset.

Med Kickstarter-prosjekter er det alltid en mulighet for at det endelige produktet ikke kommer seg på markedet, men med tanke på at Amabrush-gjengen har holdt på med utviklingen i et par år allerede – i hovedsak gjenstår sertifisering og produksjon – ser det jo lyst ut.

Tanken på en ti sekunders pusseøkt gjør oss i hvert fall veldig håpefulle, men om produktet faktisk funker er det ingen som vet før det er ferdig.

Dersom alt går etter planen skal Amabrush ferdigstilles og sendes ut i løpet av desember måned.

