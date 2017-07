Dells nye laptop har en funksjon ingen andre har

Trådløs lading er på full fart inn i mobilverdenen, men laptopene henger foreløpig etter. Inntil nå.

Dell viste frem sin Latitude 7285 på CES i januar, og nå melder The Verge at maskinen, som tilhører selskapets bedriftsmaskiner, er tilgjengelig for salg.

Ladetastatur

Selve maskinen er en to-i-én-variant hvor den trådløse ladingen kommer i form av et eget tastatur og en tilhørende ladematte. Ulempen er at de andre tastaturene Dell tilbyr inneholder egne 22 Wh-batterier, mens tastaturet som støtter trådløs lading ikke har det. Du må dermed velge mellom større batteri eller trådløs lading. Brettet i seg selv har et batteri på 34 wattimer.

Ladematten leverer 30 watt, som er noe mindre enn den kablede 45-watt-laderen som følger med maskinen. Den krever også at underlaget ikke er av metall. Om du skulle ha et skrivebord med metalloverflate, må du eventuelt sørge for at det er 50 millimeter med «isolasjon» mellom bordet og ladematten.

Tynn og lett

Dell hevder ellers at Latitude 7000-serien er den tynneste og letteste «Windows-baserte, kommersielle 2-i-1-maskinen». Selve tablet-enheten veier bare 0,68 kilo, med en 12,3-tommers skjerm med oppløsning på litt utradisjonelle 2880 x 1920 piksler.

Selv med ekstra tastatur bør Dell Latitude 7285 være en lett affære å ha med på tur. Selve tablet-delen veier bare 680 gram. Foto: Dell

Innvendig finner vi Intels veldig strømgjerrige Core i5-prosessorer i Y-serien, som tidligere ble kalt Core M og som vi blant annet finner i Apples tynneste Macbook. Det bør bety at ytelsen ikke er den helt store.

Ellers starter maskinene på 8 GB RAM og 128 GB NVMe-lagring. Sistnevnte kan oppgraderes til 512 GB, førstnevnte er låst.

Ingen trådløs lading i Norge?

Latitude 7285 er tilgjengelig også i Dells norske nettbutikk, men den trådløse ladingen er ikke nevnt med et ord, ei heller er ladematten og ladetastaturet tilgjengelig i tilbehørs-avdelingen.

I USA starter maskinen på 1200 dollar, mens ladetastatur og -matte legger til 549 dollar. Det er dermed ikke snakk om noen billig glede. I Norge er den billigste konfigurasjonen i skrivende stund priset til 19.212 kroner eksklusiv moms. Da får du 256 GB lagring, 4G-modem, skjermpenn og et såkalt produktivitetstastatur med nordisk layout.

Tek.no har forespurt Dell Norge om hvorvidt trådløs lading blir tilgjengelig også her, men har foreløpig ikke hørt noe.