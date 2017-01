Dell slipper et lite lass nye bærbare PC-er av den rimelige sorten

I en fersk pressemelding har PC-giganten nå kunngjort et knippe nye, rimelige bærbare PC-er for folk som ikke har behov for allverdens med maskinkraft. De nye modellene omfatter tre nye Latitude-maskiner og tre nye Chromebook-varianter med skjermer på 11 og 13 tommer.

To av 11-tommerne, Latitude 11 Convertible og Chromebook 11 Convertible, er konvertérbare PC-er med berøringsskjermer som kan vippes rundt 360 grader og brukes som nettbrett. Sistnevnte er dermed en av få konvertérbare Chromebook-maskiner på markedet.

Skjermpenn og Gorilla-glass

Latitude-modellen kan i tillegg leveres med skjermpenn og har et kamera på innsiden slik at man kan ta bilder mens maskinen er i nettbrett-modus. Gorilla Glass er også på plass som skal sikre mot riper.

Dell Chromebook 11 Convertible. Foto: Aniden

Dell slipper også to 11-tommere som ikke er konvertérbare, Latitude 11 og Chromebook 11. Skjermen på disse kan imidlertid vippes 180 grader slik at maskinen kan legges helt flat på bordet. Disse har i tillegg «forseglet pekeplate og tastatur, slik at maskinene takler søling ved væske, i tilfelle dette skulle være noe du er ekstra utsatt for.

De to 11-tommerne skal også ha ergonomisk utformet tastatur og skal by på batteri som varer hele dagen. De to siste modellene, Latitude 13 og Chromebook 13 har altså større skjermer og byr også på litt kraftigere innmat enn 11-tommerne.

Litt kraftigere 13-tommere

Latitude 13 og Chromebook 13 kan fåes med opptil henholdsvis Intel Core i5- og i3-prosessor, mens 11-tommerne leveres med Pentium- og Celeron-prosessorer på henholdsvis Latitude- og Chromebook-modellen. Alle de nye PC-ene til Dell har for øvrig en batteritid på minst 10 timer.

Maskinene skal lanseres i USA neste måned til en startpris på mellom 219 dollar for Chromebook 11 og 579 dollar for Latitude 11 Convertible. Norsk pris og tilgjengelighet er ennå ikke kjent.

Dell har også sluppet en heftig skjerm som kan vise en milliard farger »