De første «Mid Range»-modellene er produsert

Kort tid etter at Tesla uten forvarsel lanserte en ny utgave av sin Model 3-modell, er de første bilene produsert. Totalt skal det være snakk om 13 000 eksemplarer som alle har bakhjulsdrift og den nye rekkevidden, melder Electrek.

Fra før har du kunnet velge mellom to ulike EPA-rekkevidder av bilen, med henholdsvis 350 eller 499 kilometers rekkevidde.

Den nye mellomutgaven skal klare 418 kilometer mellom hver lading – noe som indikerer at den har et mindre batteri.

62 kWh batteri

Den amerikanske nettsiden hevder nå å vite at den nye versjonen har et batteri med 62 kWh-kapasitet. Det er omtrent på nivå med Hyundai Kona Electric og Kias kommende e-Niro.

Med denne kapasiteten legger det nye alternativet seg omtrent midt i mellom de to andre modellene som har 50 kWh og 75 kWh batteri.

Prisen på utgaven med 62 kWh-batteri er 372 000 norske kroner om vi regner om direkte fra den amerikanske prisen på 45 000 dollar.

Mange har forhåndsbestilt i Norge

Selv om Tesla nå har produsert en del av den nye mellomversjonen, vil ikke de første eksemplarene bli levert før om seks til ti uker. Det bekrefter produsenten til Electrek.

I Norge skal leveringen starte en gang på nyåret. Elbilforeningen serverte nylig NRK et anslag på at 10 000 nordmenn står i kø for bilen.

Til Tek.no sa imidlertid Elbilforeningens Ståle Frydenlund at anslaget var ganske forsiktig.

– 10 000 er det jeg vil kalle et svært beskjedent estimat basert på våre tilgjengelige kilder. Jeg kan dessverre ikke gå i nærmere detalj, men basert på det vi har fått – og bearbeidet – av informasjon er det grunn til å tro at Model 3-tallet er vesentlig høyere enn estimatet, skrev han i en e-post.

(Kilde: Electrek)