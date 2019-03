Bare 23 av 250 antivirusprogrammer oppdaget fjorårets mest kjente trusler

Det er lenge siden antivirus var noe du bare måtte ha – i disse dager er slik funksjonalitet i stor grad innebygd i operativsystemene. Men begrepet og frykten for virus sitter fremdeles dypt i hos mange, og derfor er det stadig vekk mange som villig betaler for beskyttelse, både for PC-en og for mobiltelefonen.

Men i hvert fall for mobilen skal ikke dette være nødvendig – det innrømmer selv NorSIS.

Foto: AV Comparatives

Likevel finnes det et utall aktører som hevder de kan beskytte dine mobildata, og i en stor test hos AV Comparatives har de nå sjekket 250 antivirusprodukter for Android-plattformen tilgjengelig på Google Play Store.

Disse ble testet mot de 2000 mest vanlige sikkerhetstruslene eller «malware» fra 2018, og resultatet var ganske nedslående, om vi skal tro testen.

Av de 250 produktene var det nemlig kun 23 som var i stand til oppdage samtlige sikkerhetstrusler – noe de også burde med tanke på at virussignaturene var gamle og kjente.

De fleste holdt ikke mål

Over halvparten, eller nærmere 55 prosent av appene holdt ganske enkelt ikke mål med tanke på beskyttelse, og flere produkter ble ganske enkelt betegnet som farlige å bruke ettersom funksjonaliteten går på å blokkere alt annet på mobilen.

Likevel hadde de fleste sikkerhetsappene en karakter på fire eller bedre på Play Store. Grunnen til dette er åpenbar: De fleste brukere gir kun tilbakemeldinger på brukeropplevelsen, da uten å egentlig vite om appen bidrar til sikkerheten eller ikke.

AV Compatatives' råd er derfor å ikke se på karakterer eller tilbakemeldinger, men å snarere bruke sikkerhetsapper – om man da først skal gå til det skrittet – fra kjente og respekterte aktører.

Kilde: (AV Comparatives)