De beste dataproduktene i 2018

2018 har vært et år fylt av overraskende mange gode produkter. Vi har gitt flere toppkarakterer enn noen gang, og det er ikke fordi vi har blitt noe snillere her i Tek.no, men rett og slett fordi det var flere gode produkter i år enn vi er vant til.

Hvert år tester vi flere hundre produkter på Tek.no i en rekke forskjellige kategorier. Alt fra våre tradisjonelle kategorier som mobil, TV og bærbare PC-er, til nye områder som høytrykksspylere og håndholdte støvsugere.

Nå på slutten av året ser vi tilbake og kårer de beste produktene i hver kategori vi har testet. Både for å gi honnør til produsentene som står bak produktet, men også for å hjelpe deg til å kjøpe et produkt vi er helt overbeviste om at du blir fornøyd med.

Årets beste bærbare PC er:

Huawei MateBook X Pro

Noe av det vi tester aller mest av i Tek er ultraportable maskiner. Det har gjort oss nokså kravstore med tiden, men likevel smeltet hjertene våre fullstendig da vi fant Huaweis MateBook X Pro. Over fire år etter at vi sist ga en bærbar PC full pott kunne vi dermed, en vakker sommerdag, atter heise flagget helt til topps. Og den dag i dag står Huaweis MateBook X Pro fortsatt øverst på listen vår med sin 10/10 og «Anbefalt»-logo.

Alle superlativene i testen kunne vi gi fordi Huawei virkelig har perfeksjonert den ultraportable formfaktoren. Maskinen er kompakt og lett, men likevel byr den på rå kraft og god batteritid. Og ikke på ett eneste punkt har selskapet latt brukervennlighet eller interaksjon få lide av plass- eller vektbegrensninger. Tastaturet på denne saken er fantastisk, og langt bedre enn det til Apples MacBooker, samtidig som pekeplaten også er både stor og god. Og støy? Det hørte vi ikke mye til.

Skjermen er også virkelig påkostet, med høy oppløsning og 3:2-forhold, en lysstyrke som nærmest stråler om kapp med sola og et panel som viser perfekte farger – noe som gjør det artig å bruke maskinen uansett hva du ser på. Vi kommer heller ikke unna byggekvaliteten og designet, som er helt fremragende og på nivå med MacBookene til Apple.

Og prisen, den kan vi heller ikke arrestere Huawei for, ettersom den starter på 14 000 kroner.

Derfor kårer vi Huawei MateBook X Pro til årets beste bærbare PC i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Huawei MateBook X Pro her »

Årets PC-komponent er:

Nvidias RTX 20-serie

Aldri før har vel en grafikkortlansering vært så viktig, men likevel så omdiskutert som da Nvidia avduket sin nye RTX-familie i august.

De nye grafikkortene kommer nemlig med støtte for en helt ny teknologi kalt strålesporing, eller «ray tracing». Strålesporing-teknologien muliggjør mer realistiske miljøer, materialer og objekter i spill – med skygger, lyssetting, lysbryting og refleksjoner som simuleres i sanntid. Dette er revolusjonerende greier, og helt klart fremtiden til PC-spill.

Men prisen for de nye kortene er vanvittig høy, og så langt kan eierne av RTX 20-kort bare vise frem ett eneste spill som drar nytte av strålesporing. Implementeringen har dessuten støtt på store problemer, og mens dette er i ferd med å løses tyder mye på at vi ikke akkurat vil drukne i spill med strålesporing den kommende tiden. Dermed blir første generasjon grafikkort med støtte for strålesporing forbeholdt de spesielt interesserte.

Like fullt kommer vi ikke unna hvor viktig lanseringen er om vi ser litt fremover i tid. Det er nemlig helt essensielt at store aktører som Nvidia av og til går foran og presser på for ny teknologi, selv om enkelte alltid ville foretrukket å strekke den gamle suksessoppskriften med enda høyere FPS i dagens spill enda litt lenger og tatt de kostbare kvantesprangene senere.

Derfor kårer vi Nvidias RTX 20-serie til årets viktigste PC-komponent i 2018.

Du kan lese dypdykket vårt i teknologien bak Nvidias RTX 20-kort her »

Årets PC-skjerm er:

Asus ROG Swift PG27UQ

Skal du få full glede av hva de nye RTX-kortene til Nvidia kan prestere i ytelse, må du ha en ny skjerm som støtter HDR og 4K. Og dette er ikke gratis.

Men prisen er også en av de få tingene vi ser på som negativt med denne skjermen fra Asus.

For skal du ha siste skrik innen grafikk, vil denne skjermen gi deg det beste resultatet vi noensinne har sett. Og mye av dette kan du takke HDR-støtten som denne skjermen har. Det utgjør mye av forskjellen, hvor bedre farger og mulighet for langt kraftigere lysstyrke, er ting som gjør seg ekstremt bra i spill. Kombinert med Nvidia sin strålesporings-støtte, gir det en total som får de aller fleste til å gispe av beundring.

I tillegg er dette en meget habil skjerm til alt annet du trenger den til, og den kan fint brukes til å redigere bilder og video på – dersom du trenger presise farger.

Til den aktive spilleren er dessuten støtte for G-Sync på plass, og dette kombinert med minst 120 bilder i sekundet i 4K – kombinert med strålesporing og HDR – er ei pakke som ingen andre kan skilte med per dags dato.

Derfor kårer vi Asus ROG Swift PG27UQ til årets beste PC-skjerm i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Asus ROG Swift PG27UQ her »

Årets nettverksprodukt er:

Netgear Orbi RBK20/RBK23

Innenfor nettverksprodukter skjer det ikke så voldsomt mye fra år til år, og det går gjerne flere år mellom de store nyvinningene. 2017 var mesh-nettverkets år, og 2018 har i så måte stort sett bydd på videreutvikling og ikke minst mer gunstige prispunkter for folk flest.

Netgear var veldig tidlig ute med mesh-nettverk i form av Orbi, men førsteutgaven var sannsynligvis «overkill» for folk flest, spesielt siden den stort sett kostet rundt 5000 kroner for to enheter.

Årets modell er i så måte litt mer spiselig, uten at det har gått nevneverdig ut over ytelsen. Både enhetene og prisen er krympet noe, slik at du i skrivende stund får to enheter (RBK20) for under 2000 kroner og tre enheter (RBK23) for 3500,-. Da begynner det å bli et prisnivå som kan være aktuelt for flere enn de aller mest interesserte.

Ytelsen er fortsatt god, og Netgear har beholdt det punktet som i hovedsak har skilt dem fra mange av konkurrentene, og det er at Orbi-nodene er et trebåndssystem med et dedikert 5 GHz-bånd som tar seg av kommunikasjonen mellom nodene, og så går trafikken til mobilen og laptopen din på det andre båndet. Det gjør at du slipper det typiske extender-problemet med at båndbredden halveres når du beveger deg utenfor rekkevidden til hovedruteren.

Hovedminuset sammenliknet med storebror RBK50 er kanskje at hovedenheten bare har to ethernet-porter, der storebror har fire. Det kan vi imidlertid i stor grad tilgi for å få trebåndsmesh til under 2000 kroner.

Derfor kårer vi Netgear RBK20/RBK23 til årets beste nettverksprodukt i 2018.

Du kan lese hele testen vår av Netgear Orbi RBK23 her »

