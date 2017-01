Dårlig wifi hjemme? Nå kommer løsningene som skal hjelpe deg

Er det ett teknologi-problem som går igjen hjemme hos folk i dag, så er det gjerne at den trådløse dekningen er for dårlig. Ofte får nettleverandøren skylden, mens det i praksis skyldes at ruteren er for svak eller plassert helt feil.

Noen har installert en såkalt rekkeviddeforlenger, som i noen tilfeller kan løse en del problemer, men samtidig kan bringe opp flere nye.

Halvmoderne til moderne rutere har gjerne to til tre nettverksnavn (SSID-er) allerede, ett for 2,4 GHz- og ett til to for 5 GHz-båndene, og hvis du kobler til en rekkeviddeforlenger får du vanligvis ytterligere et nettverk med eget navn. Da kan du ende opp med en SSID-salat som ser omtrent slik ut: