Verdenssensasjon: Dansk politi klarte å fakke kriminelle ved å spore Bitcoin-transaksjon

Den virtuelle valutaen Bitcoin er som kjent et yndet betalingsmiddel for mennesker som driver med lyssky virksomhet, ettersom transaksjoner kan være tilnærmet umulige å spore. Nå har danskene imidlertid gjort det vesentlig mer utrygt å være kriminell Bitcoin-bruker.

Den danske avisen Berlingske melder nemlig at dansk politi er blant de aller første i verden som har lykkes i å spore opp kriminelle via Bitcoins-transaksjonene deres – og brukt funnene som gyldig bevis i retten.

Dømt til åtte år for narkotikahandel

Undergrunnsmarkedet Silk Road, som hovedsakelig selger narkotiske stoffer, er blant nettsidene som bruker Bitcoin til transaksjoner. Foto: Skjermdump

Saken omfatter to nylige forhold. I den seneste saken ble en 20-åring dømt til åtte års fengsel for kjøp av narkotiske stoffer på diverse krypterte nettsider, og i saken var altså politiets Bitcoin-spor av avgjørende betydning for domfellelsen.

Ifølge sjefen for det danske politiets avdeling for datakriminalitet, Kim Aarenstrup, er begivenheten av banebrytende art. Han mener Danmark med dette ligger helt fremme, og at landet nå er i dialog med en rekke andre land på dette området.

– Ingen er lenger trygge

Aarenstrup gikk av forståelige årsaker ikke inn på hva den nye teknikken innebærer og hvor anvendelig den er, men han er selvsikker nok til å gi de kriminelle en aldri så liten advarsel.

– Jeg vil nøye meg med å si til dem der ute i de kriminelle miljøene at de skal passe på, for vi kan følge dem. De skal ikke tro at de kan skjule seg for politiet lenger, slo Kim Aarenstrup fast overfor Berlingske.

Bitcoin er blant annet valutaen som ble benyttet til å handle fra det kjente undergrunnsmarkedet Silk Road, som for det meste solgte narkotiske stoffer og som ble for en tid tilbake stengt av amerikanske FBI. Ikke minst bruker ofte gjerningspersonene bak de såkalte løsepengevirusene også Bitcoin-valutaen.

