Danmark og Sverige får Apple Pay - ikke Norge

Apple presenterte kvartalstallene sine i går, og i en konferansesamtale sa Apples økonomidirektør Luca Maestri at selskapets betalingstjeneste Apple Pay utvides med fire nye land i år, melder Apple Insider.

De fire landene er Danmark, Finland, Sverige og De forente arabiske emirater. Maestri sa at landene bør ha tilgang til løsningen innen utgangen av 2017. Norge er imidlertid ikke nevnt.

Kontaktløs betaling

Apple Pay ble lansert i mai 2014, og er så langt lansert i 16 land, med Italia som det siste ut. Løsningen innebærer at du kan bruke en iPhone eller Apple Watch til å betale for deg kontaktløst i butikker og andre steder som aksepterer Apple Pay.

Alle iPhone-modeller fra iPhone 6 og nyere (inkludert SE) er kompatible, og alle Apple Watch-modeller som er paret med en iPhone 5 eller nyere. Løsningen kan også brukes på nett og i apper på iPad og Mac.

Krever avgift

Med iOS 11 lanserer også Apple vennebetaling, ikke ulikt det vi i Norge kjenner fra Vipps og MobilePay.

En mulig utfordring for en eventuell norgeslansering er at Apple vil kreve en transaksjonsavgift på tre prosent av beløpet om du bruker et kredittkort (gratis for debitkort), mens Vipps foreløpig er gratis for alle transaksjoner inntil 5000 kroner og MobilePay gratis uansett (men begrenset til 10000 kroner om dagen).

Det til tross for at en Vipps-overføring i snitt koster banken 13 kroner så lenge man bruker de internasjonale betalingsløsningene Visa eller Mastercard til å gjennomføre transaksjonen.

Vipps har imidlertid sagt at de håper å kunne gå over til norske BankAxept i løpet av høsten, som vil redusere kostnaden drastisk.

Samsung Pay i Sverige

Vennebetaling i iOS 11 vil dukke opp som en egen app inne i Meldinger-appen - i land som altså støtter Apple Pay.

Samsungs betalingsløsning Samsung Pay er for øvrig lansert i Sverige, som eneste nordiske land. Ifølge Samsungs norske nettsider foreligger det foreløpig ingen lanseringsdato for Norge, Danmark eller Finland.

Der Apple Pay krever terminaler med NFC-støtte for å fungere, kan Samsungs løsning fungere med tilnærmet alle terminaler, selv dem som kun støtter magnetstripe.

Samsung Pay støtter nemlig både NFC-betaling og har en teknologi de kaller Magnetic Secure Transmission, som får mobilen til å sende ut et magnetfelt som emulerer magnetstripen på kredittkortet du har registrert i appen.

På norske BankAxept-transaksjoner aksepteres imidlertid ikke magnetstripe lenger, selv ikke som nødløsning etter at chip-transaksjonen har feilet. Det kan være en del av grunnen til at Samsung avventer utrulling her til lands.

Tek.no har forespurt Apple via deres norske pressekontakt om hva som er grunnen til at Norge ikke er på Apple Pay-lista, men har foreløpig ikke fått noe svar.