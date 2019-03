Undertegnede har ingen kone, og langt mindre barn (og takk og lov for dét). Dét gjør imidlertid også at jeg ikke kan benytte den åpenbare clickbait-overskriften "Dette er gaming-PC-en kona di vil akseptere å ha i stua" her.

Kone og barn til side – det hender da vitterlig at det kommer besøkende uansett. Og da er det i mine øyne omtrent akkurat like viktig at det som kunne vært en plasskrevende og prangende spillmaskin heller er en sak som glir stille og naturlig inn i omgivelsene.

Dét var også bakgrunnen for at lille og stilrene Phanteks Enthoo Evolv ITX ble valgt forrige gang dere lesere ble utsatt for noe datamaskinrelatert fra min side.

I dag skal imidlertid den lille sorte byttes ut med noe større – hils på Phanteks Evolv Shift X, ett av de desidert lekreste og også mest unike kabinettene på markedet. Konsekvensen er at det er en sak som fungerer like bra som en fullblods spillmaskin som et kraftig mediesenter i stua – uten at du trenger å gjemme den bort for å få gjester på besøk.

Kunsten å gjemme bort en datamaskin

Kabinettet ble først vist frem på Computex 2017, da som en prototype med navnet «Project 217». Sluttresultatet ble to varianter: den mindre Evolv Shift, og den større Evolv Shift X. Det unike? At en datamaskin bygget inn i ett av disse to overhodet ikke vil se ut som en tradisjonell datamaskin.

De fleste undertegnede har vist det frem til trodde først det var en lydplanke eller annen høyttaler av noe slag. Kanskje ikke så rart, all den tid kabinettet kan plasseres både stående og liggende og er unormalt smalt og avlangt. Det kan du også se under, der Shift X står ved siden av «gamle» Evolv ITX:

Nettopp dette, samt de stilrene aluminiums- og glasspanelene som utgjør det ytre skallet, gjør at du fint kan ha denne plassert i stua som en multimediamaskin uten at noen vil reagere på det.

Det samme kan ikke sies om de fleste andre, mer tradisjonelle, gaming-kabinetter – å ha et sånt i stua er omtrent det samme som å male «GAMING-PC» i store, røde neonbokstaver over hele stueveggen.

Shift X har to store glasspaneler på hver bredside, og to smalere aluminiumspaneler på hver av kortsidene. På det som utgjør bakenden finner vi også strøminngang nederst og et kabelhull øverst. Øverst og nederst på kabinettet finner vi rillede aluminiumsplater, og den nederste kan sågar tas av helt. Det samme kan alle sidepanelene, ved hjelp av håndskruer innunder toppen:

Håndskruene løsner sidepanelene; undersiden kan tas helt av.

Alle panelene er festet med kun to slike skruer, og kan deretter enkelt løftes opp og skyves ut. Da vises også hele kabinettets mer praktiske utforming seg:

Slik ser kabinettets skjelett ut.

Om du har tittet inn i en del kabinetter før, vil du umiddelbart se at dette er en svært utradisjonell oppbygning. Spesielt det at grafikkortet rutes rundt på baksiden av hovedkortet ved hjelp av en flekskabel (GPU-riser) er noe spesielt, men også at alt monteres vertikalt er svært uvanlig. Grafikkortet monteres i en egen holder, som for øvrig er reversibel:

Sidepanelene åpnes enkelt ut slik; riseren sitter rett på innsiden.

Med alle sidepanelene av kan vi dessuten se en del kabelholdere som legger til rette for smart bortgjemming og komprimering av kabelsalaten som unektelig vil utfolde seg her inne. Disse sitter for øvrig bak aluminiumspanelene, som vippes ut på samme måte som glasset over:

Uansett, for å vise hvordan et kabinett fungerer må man jo selvsagt bygge i det! Og dét var jo nettopp det som var planen for Shift X også – å la det huse undertegnedes nye og oppgraderte hjemmekontor/gaming-maskin!

Hvilke deler brukte vi, og hvordan gikk monteringen?

Vi skal ikke gå alt for mye inn på selve monteringen, siden dette tross alt ikke er en fullblods test. Noen momenter er det likevel greit å nevne, og fremst av disse er at formfaktoren på Shift X byr på visse utfordringer for monteringen. Eksempelvis monteres strømforsyningen nederst, bak et eget «shroud» – med strømutgangen rett ned.

Vi måtte skru løs strømutgangen for å få den plugget i og gjemt bort. Til høyre ser du lokket (shroudet) til strømforsyningen.

For å få en brukbar strømutgang er tanken derfor at man kobler den medfølgende kabelen til strømforsyningen, som deretter har en egen, fastmontert utgang. Kabelen er imidlertid så stiv at å vri denne riktig på plass og få den plugget i er umulig. Derfor skrudde vi løs utgangen, og kablet hele sulamitten inn i kabinettet (over).

Det er også et svare stress å trekke kabler langs sidene og inni kabinettet, og du skal holde tunga rett i munnen for å montere både hovedkort og spesielt grafikkortet. Apropos: la oss kjapt ta en titt på delene som skulle inn her:

Delene som skulle inn i maskinen.

Lagringen (én SSD og én harddisk) og minnet er det samme som i det opprinnelige systemet vi skrev om tidligere, mens alt annet ellers er nytt. Delene vi finner her er kort oppsummert:

Grafikkort : AMD Radeon RX Vega 64 LC (vannkjølt, referansedesign)

: AMD Radeon RX Vega 64 LC (vannkjølt, referansedesign) Prosessor : AMD Ryzen 2700X (8 kjerner, 16 tråder)

: AMD Ryzen 2700X (8 kjerner, 16 tråder) Hovedkort : Asus Rog Strix X470-I Gaming

: Asus Rog Strix X470-I Gaming Prosessorkjøler : Cooler Master MasterLiquid 240

: Cooler Master MasterLiquid 240 Strømforsyning: Silverstone SX800-LTI, 80 Plus Titanium

I tillegg til dette var også en M.2-SSD på 500 GB kjøpt inn, samt et utvidelsessett med kabler til Silverstone-strømforsyningen. Dette er veldig viktig å påpeke: Shift X støtter strømforsyninger opptil SFX-L-standarden, men de medfølgende kablene i slike enheter er ikke lange nok. Derfor må du ha lengre kabler (midten i bildet over) for å nå frem til hovedkortet, som sitter svært utradisjonelt montert i toppen.

Av hovedkort støttes kun Mini-ITX-formfaktoren, altså svært kompakte hovedkort. Det hele illustreres nok bedre av bilder under, der alt er ferdigmontert:

Som du ser var det ikke bare bare å montere alt her, og å ha en prosessorkjøler på 240 millimeter i tillegg til en 3,5-tommers harddisk er på papiret ikke støttet. Det er imidlertid ikke reelt sett umulig (som over); du må bare ofre noe luftgjennomstrøming for det.

Skal du ha et vannkjølt grafikkort må du også kunne montere denne radiatoren et sted, og her gikk det på håret mellom strømforsyningen og prosessorradiatoren:

Dette var ikke målt opp på forhånd... puh!

Litt spesielt er det også at maskinen har alle utgangene fra hovedkortet pekende oppover, og kun to USB 3.0-utganger på det ene sidepanelet. Det betyr at alle kablene må dyttes inn gjennom hullet på baksiden og deretter plugges inn.

Totalt sett er nok dette noe av det mest utradisjonelle du kan komme utfor av oppsett inne i et moderne kabinett.

Sluttresultatet: En lekker maskin som passer rett inn på TV-benken

Hele målet med å anskaffe dette kabinettet var som nevnt å lage en datamaskin jeg ikke trengte å skjemmes over å ha stående synlig når besøkende kom innom. Og sluttresultatet, vel, det må sies å være nokså tiltalende – også for de som ikke nødvendigvis har et fnugg av interesse for datamaskiner. Bare ta en titt!

Klistremerket er ikke fastmontert; det satte vi på i etterkant.

Det var også et bevisst valg å ikke ha masse lyseffekter og andre prangene elementer på innsiden her, ettersom det ville gi maskinen mer oppmerksomhet – det totalt motsatte av det som var intensjonen. faktisk var det nær sagt eneste av lys her det hvite på prosessorkjøleren og det hvite i toppen. Nokså stilrent, altså:

Lite prangende lys her.

Som nevnt kan maskinen både ligge og stå, og avhengig av hva du velger kan du montere og ta av gummiføtter både i bunnen og på den ene glassplata slik at du beskytter eksteriøret. Eksempler på dette kan du se i bunnen av saken, i bildekarusellen, sammen med en rekke andre bilder av kabinettet og delene.

Uansett hva du velger vil du ha en stilren og potensielt kraftig multimediastasjon, som kan fungere løse alle underholdnings- og spillebehov husholdningen burde ha – uten å skjemme ut resten av interiøret!